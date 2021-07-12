15 يوليو آخر موعد لاستقبال الأبحاث العلمية بحاسبات جامعة عين شمس

تعلن كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس عن مؤتمرها الدولى العاشر فى الحوسبة الذكية و نظم المعلومات فى الفترة من 5-7 ديسمبر 2021.



ونوهت كلية الحاسبات جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه يتم استقبال الابحاث العلمية حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١

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الجدير بالذكر تم تكريم طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس الفائزين بالمركز الأول فى المسابقة البحثية التى نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لطلاب الجامعات المصرية فى موضوع بحثى بعنوان إستراتيجية التحول الرقمى فى الدولة المصرية وسبل تعزيز الذكاء الإصطناعى، وذلك يوم السبت الموافق 12/6/2021 .

هذا وقد كرم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، الفريق الفائز بالمركز الأول بالبحث الجماعى وهم ( الطالب حسام احمد زعبل - الطالب زياد احمد عبد السلام - الطالب زياد أيمن كمال - الطالبة سلمى نجيب محفوظ- الطالب عبدالرحمن بهاء السيد ) بقسم الحسابات العلمية، تحت إشراف د. محمد مرعى مدير مركز الاستشارات.

وهنأت أ.د. نجوى بدر عميد الكلية الطلاب الفائزين متمنيه لهم مزيداً من النجاح والتقدم.