عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 يوليو آخر موعد لاستقبال الأبحاث العلمية بحاسبات جامعة عين شمس

كلية الحاسبات والمعلومات
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

تعلن كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس عن مؤتمرها الدولى العاشر فى الحوسبة الذكية و نظم المعلومات  فى الفترة من 5-7 ديسمبر 2021.


ونوهت كلية الحاسبات جامعة عين شمس  عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه  يتم استقبال الابحاث العلمية حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١
ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على هذا اللينك 
https://drive.google.com/.../1RnVEGUrVafIOGOwqnhU.../view...

 

txt

قرارات جديدة بجامعة عين شمس

txt

25 يوليو.. انطلاق دورة إعداد أخصائي صعوبات التعلم بمركز تعليم الكبار

 

الجدير بالذكر تم تكريم طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس  الفائزين بالمركز الأول فى المسابقة البحثية التى نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لطلاب الجامعات المصرية فى موضوع بحثى بعنوان إستراتيجية التحول الرقمى فى الدولة المصرية وسبل تعزيز الذكاء الإصطناعى، وذلك يوم السبت الموافق 12/6/2021 . 
هذا وقد كرم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ،  الفريق الفائز  بالمركز الأول بالبحث الجماعى وهم ( الطالب حسام احمد زعبل - الطالب زياد احمد عبد السلام - الطالب زياد أيمن كمال - الطالبة سلمى نجيب محفوظ- الطالب عبدالرحمن بهاء السيد ) بقسم الحسابات العلمية، تحت إشراف  د. محمد مرعى مدير مركز الاستشارات.
وهنأت أ.د. نجوى بدر عميد الكلية الطلاب الفائزين متمنيه لهم مزيداً من النجاح والتقدم.

 

جامعة عين شمس كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس طلاب كلية الحاسبات والمعلومات كلية الحاسبات والمعلومات

ترشيحاتنا

سفير مصر بالمغرب يكشف موقف حضور الجماهير في نهائي أفريقيا

المقاصة: «طبيعي الأهلي يكسب.. والمتخاذل سيرحل».. فيديو

حكم شراء أضحية من مال الزكاة .. البحوث الإسلامية يرد

تفاصيل احتساب هدف الأهلي الثالث لصالح محمد شريف.. فيديو

أمازون تستعد لإطلاق جهاز رادار لتتبع نوم المستخدمين بتردد 60 جيجاهرتز

كارتيرون : هذا اللاعب بديل ساسي .. وسعيد لعدم انضمام طارق للأولمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

8 أذكار بعد صلاة الفجر في العشر من ذي الحجة.. ثوابها حجة

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ