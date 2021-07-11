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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

25 يوليو.. انطلاق دورة إعداد أخصائي صعوبات التعلم بمركز تعليم الكبار

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس عن انطلاق أقوى برامج إعداد أخصائي صعوبات التعلم في مصر والوطن العربي، على يد كوكبة من خبراء الطب السلوكي والتربية الخاصة في مصر والوطن العربي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور اسلام السعيد مدير المركز .

 

تعقد الدورة أونلاين عن طريق برنامج Zoom وتبدأ من يوم 25 يوليو وتستمر حتى  10 أغسطس 2021م، بواقع (54) ساعة تدريبية، أيام “الأحد والإثنين والثلاثاء”، من 7 : 10 مساءً، لمدة 3 أسابيع.

 

يحاضر بالدورة الدكتور إيهاب عيد أستاذ الطب السلوكي بجامعة عين شمس ، الدكتور محمد فؤاد مدرس التربية الخاصة بجامعة عين شمس ، الدكتورة نيفين عمر أخصائية صعوبات تعلم وتعديل سلوك.

صعوبات التعلم مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس اخبار التعليم برامج إعداد أخصائي صعوبات التعلم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة

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