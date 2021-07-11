الإمارات تمنح تونس 500 ألف جرعة لقاح كورونا

أعلنت الرئاسة التونسية أن كوادرها الصحية ستتسلم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء الإعلان عن ذلك عقب مكالمة أجراها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عصر اليوم الأحد، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين، وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية، والصحية، والاجتماعية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية".

وأكد محمد بن زايد خلال الاتصال دعم الإمارات للشعب التونسي في مواجهة الأوضاع الصحية والإنسانية التي تشهدها تونس إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتخوض تونس حربا صعبة ضد وباء كورونا بعد أن أطاحت الموجة الرابعة من الفيروس في البلاد بمناعة المنظومة الصحية مع تسجيل الآلاف من الإصابات يوميا بالسلالات المتحورة "ألفا"و "دلتا"، فيما سارعت عدة دول لمساعدة تونس في هذه الأزمة الصحية على رأسها مصر.

كانت تونس قد أعلنت منذ يومين انهيار المنظومة الصحية بعد بلوغ المعدل الوطني لامتلاء أسرة الإنعاش 95 في المئة، بينما بلغت طاقة استيعاب المشافي في بعض المناطق التي تعاني من انتشار مكثف لوباء كورونا 200 في المئة.

وصباح السبت، وصلت إلى القاعدة العسكرية في العوينة بالعاصمة تونس، وفق بيان للرئاسة التونسية، طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من مصر.

في السعودية، أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب بيان للرئاسة، عن "استعداد المملكة لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة كورونا في أسرع وقت".

و أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال اتصال أجراه الجمعة، مع سعيّد أن بلاده "لن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب تونس لمجابهة جائحة كورونا وتوفير معدات صحية خاصة لفائدة منطقة الجنوب التونسي"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وفي الكويت، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة، أن جمعية "الهلال الأحمر" أعلنت "مساهمتها في توفير الاحتياجات الصحية والطبية لتونس" مشيرة إلى أنها "لن تتوان في دعم الشعب التونسي".‎