أحمد موسى: وضع كورونا فى تونس كارثي

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أزمة كبيرة فى تونس بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا، موضحًا أنه تم وقف حركة المرور وإغلاق المحلات.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوضع فى تونس كارثي، والمستشفيات ممتلئة بالمواطنين، وهناك مشكلات فى توفير الأكسجين، والأدوية.



ولفت إلى أن هناك علاقات قوية بين مصر وتنوس، ومصر تسعى لتقديم الدعم لـ تونس من أجل المرور من هذه الأزمة التى تضرب عدد كبير من المدن فى تونس.



وأشار إلى أن كثيرا من المواطنين فى تونس تحمل الحكومة الحالية فى تونس مسئولية هذه الكارثة.

تونس .. فرض حجر صحي شامل بولاية تطاوين بسبب إصابات كورونا

أعلنت السلطات في ولاية تطاوين التونسية، اليوم الأحد، فرض الحجر الصحي الشامل، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب شبكة "شمس إف إم" التونسية، قرر والي تطاوين، فرض الحجر الشامل، على جميع مناطق الولاية، بدءًا من اليوم الأحد وحتى 31 يوليو الجاري.

وجاء هذا القرار، نتيجة الارتفاع الكبير الذي سجلته الولاية مؤخرا في عدد المصابين بفيروس كورونا.

وتضمن القرار، منع التنقل من وإلى الولاية، بداية من الثامنة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وغلق جميع المحلات التجارية باستثناء المطاعم والمحلات الخاصة بالسلع الغدائية.

وطالب القرار، المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا في حالة قضاء الضرورة، ومنع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة، وتعليق جميع التظاهرات وارتياد دور العبادة.

وتضمن القرار أيضا استمرارية العمل بشكل محدود جدا داخل مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية.

وقد أعلنت الرئاسة التونسية أن كوادرها الصحية ستتسلم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء الإعلان عن ذلك عقب مكالمة أجراها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عصر اليوم الأحد، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين، وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية، والصحية، والاجتماعية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "الاتصال الهاتفي تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية".

وأكد محمد بن زايد خلال الاتصال دعم الإمارات للشعب التونسي في مواجهة الأوضاع الصحية والإنسانية التي تشهدها تونس إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتخوض تونس حربا صعبة ضد وباء كورونا بعد أن أطاحت الموجة الرابعة من الفيروس في البلاد بمناعة المنظومة الصحية مع تسجيل الآلاف من الإصابات يوميا بالسلالات المتحورة "ألفا"و "دلتا"، فيما سارعت عدة دول لمساعدة تونس في هذه الأزمة الصحية على رأسها مصر.

كانت تونس قد أعلنت منذ يومين انهيار المنظومة الصحية بعد بلوغ المعدل الوطني لامتلاء أسرة الإنعاش 95 في المئة، بينما بلغت طاقة استيعاب المشافي في بعض المناطق التي تعاني من انتشار مكثف لوباء كورونا 200 في المئة.



