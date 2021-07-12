بورسعيد للفنون الشعبية تتألق فى أولى عروضها الصيفية

في إطار دعم وإهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم للفن الشعبي والإستعراضي باعتباره أحد روافد تأكيد الهويه، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة بورسعيد بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، عرضا فنيا على مسرح قصر ثقافة بورسيعيد، وذلك وضمن البرنامج الفني للقصر خلال الصيف، حيث قدمت الفرقة بقيادة محمد صالح ومدير الفرقة محمود بيومي، مجموعة متنوعة من التابلوهات الفنية الراقصة المعبرة عن التراث الشعبي البورسعيدي على أنغام السمسمية، وكوكتيل مواويل تراثية، ثم توالت الإستعراضات ومنها "الضمه، الصياد، الخلالة، ورقصة البحرية، اه يا للى، بتغنى لمين"، وذلك وسط حضور جماهيري كبير .