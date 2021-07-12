إنجازات غير مسبوقة.. جيهان عبد المنعم تعيد الروح للمنطقة الجنوبية بـ القاهرة.. صور

عملت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على خطة محكمة لتطوير احياء المنطقة وكذلك تحقيق أقصى سبل الراحة للمواطنين من خلال القضاء على الظواهر السلبية والاستجابة لشكاوى المواطنين على الفور فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

المنطقة الجنوبية التي تعد الأكبر بين مناطق القاهرة الأربعة حظيت باهتمام غير مسبوق في عهد المهندسة جيهان عبد المنعم وشهدت الكثير والكثير من المشروعات المتنوعة التي تخدم المواطن في المقام الأول وتحت ظلال اشراقة امل وشمس تنير ضوئها لتظهر ملامح غدا افضل لبلادنا وتزامنا مع الاحتفالات بعيد ثورة 30يونيو والعيد القومى لمحافظة القاهرة.

استمر العمل في تلك المشروعات ليل نهار بجهود مبذولة وأيادي وعزيمة لا تمل من العمل بقيادة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وبتوجيهات اللواء محافظ القاهرة ، حيث انها لا تدخر جهدا فى سبيل اداء الواجب وتحقيق اهدافها التى وضعتها ضمن خطة منظمة للتطوير والارتقاء بأحياء المنطقة الجنوبية وتلبية متطالبات واحتياجات المواطن ورفع اى معاناة عن عاتقه وتوفير حياة كريمة وحضارية وراقية إلى جانب مراعاة الواجب الوطنى حيث تتكامل حلقات التخطيط للارتقاء بالمنطقة الجنوبية فى ظل التحديات والظروف العصيبة خلال الفترة الماضية بعزيمة وإرادة لا تلين.



ووضعت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لمسة مشرقة تؤكد على انها تولى كل الاهتمام بالنهوض بأحياء الجنوبية وتقدم باقة من الانجازات الملموسة للمواطن خلال الاحتفاء بالعيد القومي لمحافظة القاهرة، حيث قامت المنطقة الجنوبية في ظل قيادة م. جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة بتذليل كافة العقبات أمام كل ما يهدف إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين بالاضافة إلى دعم وتشجيع التواصل المجتمعي بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية للمشاركة في تنفيذ هذا المخطط.



وكان من اهم وابرز هذه الإنجازات التى قد تم انتهت منها المنطقة الجنوبية خلال الأشهر الثلاث المنصرمة ما يلي :



- نهو أعمال إزالة منطقة بطن البقرة احدي البؤر العشوائية التي طالما عاني أهالينا من قاطنيها من حياة قاتمة بدون اى خدمات وتوفير حياه أدمية والتي كانت ابرز أولويات القيادة السياسية في تلك الفترة حيث تمت الإزالة بمساحة 30 فدان وتم تسكين عدد 1960 أسرة .

- نجحت المنطقة في إطار ذلك السياق بحصر ألاسر بمنطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة تمهيدا لفحص حالاتهم وبيان المستحقين تمهيداً لتسكينهم بالوحدات البديلة الآدمية شاملة التجهيز بالمدن الجديدة مثل مدينة الأسمرات.



- الانتهاء من إعادة تطوير ورفع كفاءة سوق توشكي بنطاق حي حلوان والذي يعد مصدر دخل لما يزيد عن أربعة آلاف وخمسمائة أسرة ويخدم أهالي حلوان وضواحيها بتكلفة إجمالية قاربت علي الخمسة ملايين جنيها.



- الانتهاء من إعادة رفع كفاءة وتطوير شارع عبد المجيد اللبان بنطاق بحي السيدة زينب وهو احد الشوارع الرئيسية والحيوية والتي سيكون عنصرا أكثر حيوية آبان تنفيذ مشروع مزارات آل البيت رضي الله عنهم.



-كما تم بذل جهود مكثفة فى وضع تصور إعادة تأهيل منطقة المقطم بصفة عامة وشارع 9 بصفة خاصة تلافيا للتكدس المروري والحياة العشوائية كنقطة بداية جيدة حيث تم الاتفاق ووضع التصورات الخاصة بالأعمال وستدخل قريباً حيز التنفيذ.



- وشملت ايضا انجازات المنطقة الجنوبية اعمال استهدفت رفع معاناة عن المواطن بشتى المجالات ومنها مخر سيل المعصرة وهو ابرز البؤر السلبية بيئيا والتي تؤثر علي صحة أهالينا حيث يعد نقطة تمركز لإلقاء القمامة وتجمع مياه الصرف الصحي، وتم النجاح في وضع تصور تحويله إلي نقطة جمالية متميزة تعد متنفساً حيويا وأمنا إلي قاطني المنطقة .



-ومن اهم المشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة الاخيرة والمزمع افتتاحها قريبا شارع كورنيش النيل الرئيسي وهو الشارع الأقرب والمفضل الي المواطن حينما يريد الاستمتاع بمنظر النيل المبدع والتنزه من خلاله فقد تم نهو أعمال تركيب وتجميل أعمدة الإضاءة بكافة أحياء المنطقة الجنوبية الواقعة علي كورنيش النيل والتي تتسم بمنظر حضاري مبهج يسر الناظرين.



- وكان ايضا ضمن الانجازات التى تم الانتهاء منها ميدان الجامع بزهراء المعادى وهو احد المواقع التي كان مستغل كموقف عشوائي لسيارات السرفيس بأنواعها ونجحت المنطقة الجنوبية بتحويله إلي نموذج مضئ مشرف لعناصر التطور الحضري.



- شارع امتداد كارفور والمتعارف عليه بين مواطنى المعادى بشارع البنوك وهو الشارع الأكثر تأثيراً علي منطقة المعادي الجديدة والتي لطالما عانا قاطنيها وزوارها من تردي الحالة العامة لتلك الشارع والتكدس المرورى به فقد نجحت المنطقة الجنوبية بجنودها فى إعادة تأهيله واصطفاء العناصر المتميزة لتدشين مرحلة جديدة به وإعادة رصفه وتركيب أعمدة الإنارة.



و أكدت عبدالمنعم انها تقدر قيمة المنطقة الجنوبية وتاريخها العريق ، بالإضافة إلى انها تولى اهتماما كبيرا لتطوير المناطق والاماكن العريقة وتسعى لتغيير واجهة المنطقة الجنوبية إلى افضل صورها، مشيرة الى السعى الدائم لمزيد من التكاتف والترابط بين اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل دفع مسيرة العمل والتطوير هو من اسمى القيم الوطنية نحو التقدم والرخاء.

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