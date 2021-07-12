مقتل 3 وإصابة 14 في حوادث إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأمريكية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، في عدد من حوادث إطلاق النار في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت صحيفة "تشارلوت أوبزرفر" الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم استدعاء شرطة شيكاغو خلال الليل بعد حادثي إطلاق نار منفصلين، حيث أُطلِق النار في كل حادث على 3 أشخاص، وفقًا للسلطات.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص الـ6 -من بينهم 2 توفيا- كانوا من بين ما مجموعه 14 شخصًا أُصِيبوا بالرصاص خلال أقل من 14 ساعة، وقالت الشرطة إن 3 من بين الـ14 شخصًا لقوا مصرعهم.



وأضافت الشرطة أن رجلًا قُتِل، وأصيبت امرأتان بالرصاص، في مكان قريب من سجن مقاطعة كوك في حي "ليتل فيليدج" بشيكاغو.



وقبل ذلك في حي "هارت أوف شيكاغو"، أُصِيب 3 أشخاص في العشرينات من العمر، تُوفي أحدهم، حسبما ذكرت الشرطة.



كما أُصِيب 8 أشخاص، توفي أحدهم، في 6 حوادث إطلاق نار في مناطق متفرقة من مدينة شيكاغو.