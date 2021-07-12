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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثويبة صابر تشارك بكتب عن تفسير الأحلام بعلم النفس والعلم الشرعي

صدى البلد

تشارك الكاتبة "ثويبة صابر" فى معرض الكتاب بدورته ال 52 بكتاب عن تصحيح المفاهيم الخاطئة للاحلام بعنوان" تصحيح الفهم تجاهتفسير الحلم " حيث تنوى اصدار سلسله تخص تفسير الأحلام بعيدا عن مفهومها الدارج  بمنظور يدمج  ما جاء فى التشريع والتأثرالنفسي على الإنسان،  موضحه مدى تأثر النفس البشريه بالتفسير  ومدى تقبلها للوهم وذلك فى سياق روائى شيق يعكس حديث واقعى بين سائل حائر ومفسر أحلام واعى.

 

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دندش رواية واقعية من ملفات الاداب فى معرض الكتاب

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مشاريع مختلفة وديكورات مبهرة.. مشاركة متميزة من البحرين في معرض الكتاب

 

تقول ثويبة انها تشارك بكتابين عن تفسير الاحلام فى معرض الكتاب يتحدثون عن التفسير بطريقة مختلفة فتقوم بالدمج بين علم النفس والعلم الشرعي وتكون نظرة الناس الى تفسير الاحلام  واقعية ومنطقية  وليس مجرد تفسير على ان الاحلام اعمال و سحر فالتفسير يكونعلى علم اكاديمي و ليس تراث و نقل افكار خاطئة للاجيال.

فيكون فكر حقيقي يتم تحويله لمنهج ويتم استخدم القواعد التى وجدت فى القرأن و السنة و علم النفس لتاسيس علم منهجي يسير فى نسجواضح تستطيع من خلاله فهم ما معنى الاحلام.

وتؤكد ان المتداول على الانترنت هو تناقل من كتاب ابى سعد الواعظ وهو الكاتب الاصلى لتفسير الاحلام تحت كتاب ابن سيرين و كتاباليونيين و الاغريق لتناقل الرموز فالموجود على الانترنت لا يعتمد عليه فيتم الاعتماد على الدراسات النفسية و الشرعية حتى يتم  تفسير الحلم بشكل صحيح.

 

 

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دندش رواية واقعية من ملفات الاداب فى معرض الكتاب

مشاريع مختلفة وديكورات مبهرة.. مشاركة متميزة من البحرين في معرض الكتاب

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