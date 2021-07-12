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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن طفل لقى مصرعه بحادث تصادم فى القليوبية

تصادم
تصادم

امرت نيابة الخانكة فى القليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه وأصيبت والدته إثر تصادم سيارة بهما بسب السرعة الزائدة بمنطقة القلج بعد توقيع الكشف الطبى عليه لبيان سبب الوفاة ، كما امرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابة وحبس السائق المتسبب فى الحادث
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمصرع الطفل ويدعي "ياسر. ث" 6 أشهر وإصابة والدته "آية. ع" 23 عام إثر تصادم سيارة بهما بسب السرعة الزائدة بمنطقة القلج دائرة المركز. 
وبفحص السيارة تبين أنها دون لوحات معدنية وتم نقل المتوفي والمصاب للمستشفى وأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.
من ناحية اخري تخلص شاب من حياته بعدما شنق نفسه داخل مسكنة في القليوبية بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، حيث تم العثور على جثته متحللة تحرر محضر بالواقعة وأمرت نيابة الخانكة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بلاغا من الأهالي بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز بوجود رائحة كريهة من داخل مسكن شاب بذات العنوان.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وتم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 31 عاما، يعيش بمفرده وجثته متحللة حيث إنه توفى منذ 4 أيام بعد قيامه بالانتحار وشنق نفسه وتولت النيابة التحقيق.
كما شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة مكبرة استهدفت منافذ بيع المنتجات الغذائية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع بها 3 طن أسماك فاسدة ، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية، اخطارا من مباحث تموين المديرية، تفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجه لحفظ السلع الغذائية ضبط بها 3,55 طن أسماك ماكريل  وسردين مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس.

من جانبهاقررت النيابة الكلية بشمال بنها فى القليوبية، إحالة المدرس "م ك" المتهم بالتحرش بعدد من الطالبات بإحدى مدارس بنها التجريبية خلال الدروس الخصوصية، إلى محكمة الجنايات بتهم التحرش وهتك العرض.
ومن المقرر عرض القضية على الاستئناف العالي بطنطا لتحديد دائرة بمحكمة جنايات بنها لنظر القضية وتحديد ميعاد أولى جلسات المحاكمة مع استمرار حبس المتهم.

القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة حادث تصادم مباحث التموين

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