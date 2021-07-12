اليمن..وفاة مفتى الجمهورية محمد بن إسماعيل العمراني

توفي فجر اليوم الاثنين، القاضي العلامة، محمد بن إسماعيل العمراني، عن عمر ناهز المائة عام، وذلك بعد تدهور متقطع لصحته خلال الشهور الماضية.

وبحسب وسائل إعلام يمنية قال "عبدالرزاق" نجل القاضي العمراني، الذي أكد الخبر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن التشييع والصلاة على الجنازة ستكون اليوم الاثنين، وقت صلاة الظهر بمسجد الزبيري في صنعاء.

وكان القاضي العمراني قد تعرض لوعكة صحية نهاية الشهر الماضي وأُدخل على اثرها المشفى وتحسنت حالته ونقل للمنزل، إلا أن وضعه الصحي تدهور مطلع الشهر الجاري وتم إسعافه لأحد مستشفيات العاصمة، وتوفي فجر اليوم.

وينحدر القاضي العمراني من مدينة صنعاء التي ولد فيها سنة 1922م، ونشأ ودرس فيها على يد كبار العلماء والقضاة.

ويعتبر القاضي العلامة محمد العمراني أشهر علماء اليمن المعاصرين ومرجعيتهم فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية، كما انه شغل منصب مفتي الجمهورية اليمنية إلى أن جاء الحوثيون وعينوا أحد افراد السلالة مفتياً لهم.

ونعت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، وفاة مفتي الجمهورية، محمد بن إسماعيل العمراني الذي وافته المنية فجر اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان نعيها، إنه "بهذا المصاب الجلل والخطب العظيم نعزي أنفسنا ونعزي اليمنيين قيادة وشعبا، والأمتين العربية والإسلامية، والعزاء لوالده وأهله وأحفاده وطلابه ومحبيه".

ووجهت الوزارة دعوة لكل اليمنيين عقب صلاة الظهر إقامة صلاة الغائب في جميع مساجد الجمهورية على الفقيد الكبير، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة.