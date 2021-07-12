عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتاة مرضت بـ نزلة برد عادية.. والمفاجأة ظهرت عند الطبيب في أذنيها

استخراج جسم غريب
استخراج جسم غريب من أذن شابة

فوجئت فتاة عند ذهابها إلى الطبيب تعاني من نزلة برد بإصابتها بألم شديد في رأسها وأذنيها، وهو ما كان كارثة لم تتوقعها أخبرها بها الطبيب. 

حسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل” فإن فتاة تدعى جوردن بالغة من العمر 26 عاما، علمت من زيارتها الأخيرة للطبيب بأن هناك شيئا خطيرا في أذنيها يحتاج لتدخل جراحي ولكن لم يخبرها عن ماهية ذلك الشيء إلا بعد إجراء جراحة عاجلة. 

txt

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

txt

رجل يقطع أذن اخر بأسنانه خلال مشاجرة في بار | فيديو

 

 

علمت الفتاة بعد الإفاقة و إجراء الجراحة ان الجسم الغريب الذي خرج من أذنها كان شيئا يشبه الأنابيب الصغيرة “كما وصفت جوردان” . 

ذكرت جوردان أنها أجرت عملية في أذنيها حينما كانت تبلغ من العمر 4 سنوات، ووضع الطبيب حلقات في أذنيها لتنظيم دخول الهواء للأذن والحفاظ على سمعها ووقايته من الصمم. 

الطبيب أخبر الفتاة أن تلك الحلقات من المفترض أن تسقط بعد 6 أشهر أو 12 شهرا على الأكثر، و لكن في حالة جوردان ظلت 22 عاما في أذنها مما تسبب في تراكم السائل الشمعي في الأذن عليها و إصابة الفتاة بألم شديد لم تتحمله. 

طبيب نزلة برد ألم شديد كارثة أنابيب فتاة

ترشيحاتنا

لتجنب انسداده.. أستاذ قلب يكشف علامة مميزة لقصور الشريان التاجي| فيديو

شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث فرص التعاون

تعرف علي حالة الطقس يوم عرفة وحتى نهاية الحج بالمشاعر المقدسة

منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ارتياح وشراكة جديدة.. تفاصيل 24 ساعة قضاها السلطان هيثم بن طارق في السعودية

فتاة مرضت بـ نزلة برد عادية.. والمفاجأة ظهرت عند الطبيب في أذنيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع طارئ فى المقاصة اليوم بعد الهزيمة برباعية أمام الأهلي

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

تداول صور امتحان اللغة الأجنبية الثانية على جروبات الغش بعد توزيعه في اللجان

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

عمليات التعليم : امتحان اللغة الاجنبية الثانية "ماتسربش "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ