فتاة مرضت بـ نزلة برد عادية.. والمفاجأة ظهرت عند الطبيب في أذنيها

فوجئت فتاة عند ذهابها إلى الطبيب تعاني من نزلة برد بإصابتها بألم شديد في رأسها وأذنيها، وهو ما كان كارثة لم تتوقعها أخبرها بها الطبيب.

حسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل” فإن فتاة تدعى جوردن بالغة من العمر 26 عاما، علمت من زيارتها الأخيرة للطبيب بأن هناك شيئا خطيرا في أذنيها يحتاج لتدخل جراحي ولكن لم يخبرها عن ماهية ذلك الشيء إلا بعد إجراء جراحة عاجلة.

علمت الفتاة بعد الإفاقة و إجراء الجراحة ان الجسم الغريب الذي خرج من أذنها كان شيئا يشبه الأنابيب الصغيرة “كما وصفت جوردان” .

ذكرت جوردان أنها أجرت عملية في أذنيها حينما كانت تبلغ من العمر 4 سنوات، ووضع الطبيب حلقات في أذنيها لتنظيم دخول الهواء للأذن والحفاظ على سمعها ووقايته من الصمم.

الطبيب أخبر الفتاة أن تلك الحلقات من المفترض أن تسقط بعد 6 أشهر أو 12 شهرا على الأكثر، و لكن في حالة جوردان ظلت 22 عاما في أذنها مما تسبب في تراكم السائل الشمعي في الأذن عليها و إصابة الفتاة بألم شديد لم تتحمله.