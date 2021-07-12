ندوة دينية بعنوان "خطبة حجة الوداع عبرة وعظة" بالشرقية.. غدا

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني بعنوان " خطبة حجة الوداع عبرة وعظة " يتم عرضه غداً الثلاثاء الموافق ١٣ يوليو الجاري في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديريه الشباب والرياضة بالشرقية من خلال الرابط التالي https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ أحمد عبد القادر مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالشرقية بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها فضل ما جاء بخطبة حجة الوداع والتي تم فيها إقرار مبدأ المساواة بين الناس، دون التفريق بينهم إلّا بمعيارٍ واحدٍ؛ ألا وهو التقوى ويبين حُرمةالربا والاعتداء علي الإنسان وكذلك وصية الرسول صلي الله عليه وسلم إلى المسلمين بالإحسان إلى المرأة وحسن معاملتها.