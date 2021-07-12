صحة الشرقية: مناقشة خطة التطعيمات والاستعداد للحملة القادمة ضد شلل الأطفال

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لجنة من الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، تضم كل من الدكتورة مروه عبدالشافي، وأحمد عبد السلام مراقب التطعيمات بالإدارة، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، لاستعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية، وخطة التطعيمات الروتينية للأطفال، والحملات القادمة ضد مرض شلل الأطفال.

وعقب اللقاء عقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة التابعة للوزارة، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مديري الوقائية، ومراقب أول كل إدارة صحية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية لخطة العمل، والتطعيمات الروتينية للأطفال، والتأكيد علي تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة، وأكد وكيل الوزارة على مديري الإدارات الصحية بمراجعة الحالة التطعيمية للأطفال لجميع الجرعات الروتينية، ووضع جدول فوري للأطفال المتخلفين عن التطعيم لاستكمال جرعاتهم.

كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، خلال الفترة القادمة، وأكد وكيل الوزارة علي عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين داخل محافظة الشرقية.

كما عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة خطة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وذلك مساء اليوم الأحد، بمكتب وكيل الوزارة، بحضور مدير عام الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ونائب مدير عام الطب العلاجي، ومديري إدارات التخطيط، والرعاية الأساسية، والتموين الدوائي، والعلاج علي نفقة الدولة.

تناول الإجتماع مناقشة منظومة الشراء الموحد، وخطة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، علي جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، وناقش وكيل الوزارة الاحتياجات اللازمة لهذه المنافذ من الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أصناف راكدة بأي منفذ لتقديم الخدمة، مع توفير المخزون الاستراتيجي الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالأقسام الطبية الحرجة بالمستشفيات، ووجه بتوزيع كميات الأدوية علي المنافذ وفقاً لمؤشرات الأداء، كما وجه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية بتطوير ورفع كفاءة وصيانة بعض المخازن الفرعية بمخزن الإمداد الدوائي الرئيسي بالصيادين بمدينة الزقازيق، وعمل المقايسات اللازمة لذلك في أسرع وقت