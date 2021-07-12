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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان: نقدر موقف روسيا الرافض للإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة

سد النهضة (أرشيفية)
سد النهضة (أرشيفية)

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، أن السودان يقدر تأكيد روسيا خلال جلسة مجلس الأمن على ضرورة عدم القيام بإجراءات أحادية في ملف سد النهضة.

وقالت مريم المهدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي، سيرجي لافروف، إن العلاقة بين روسيا والسودان ثابتة، معربة عن تقديرها لدعم روسيا للحكومة الانتقالية في السودان.

اتفاقية تفاهم لإعفاء السودان من ديون روسية

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية: “سنوقع اتفاقية تفاهم لإعفاء السودان من ديون روسية”.

وتابعت وزيرة الخارجية السودانية: “علاقات السودان وروسيا تحظى باهتمامات الحكومة السودانية بشقيها السياسي والعسكري”.

وأردفت المهدي قائلة: “تحدثنا عن التعاون المشترك لإحلال السلام في أفريقيا”.

من جانبه، قال لافروف إن :“روسيا تدعم جهود الفترة الانتقالية في السودان”.

وأكد لافروف على ضرورة رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان.

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روسيا السودان سد النهضة وزيرة الخارجية السودانية المهدي إفريقيا مريم المهدي

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