السودان: لا خطط لتبادل الزيارات مع إسرائيل قريبًا

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن السودان ليس لديه خطط لتبادل الزيارات قريبًا مع إسرائيل.

وقالت المهدي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه لا يوجد أي خطط لتبادل الزيارات قريبًا بين السودان وإسرائيل.

وفيما يخص الشأن الروسي، أشارت المهدي إلى أنه لا تتم ممارسة أي ضغوط على السودان في علاقته مع روسيا، مشيرة إلى أن مجلسي الوزراء والسيادة السودانيين يبحثان جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها إنشاء مركز لوجستي روسي في البحر الأحمر.

واعتبرت المهدي، التي تجري زيارة إلى موسكو اليوم، أن روسيا يمكنها أن تسعى لإقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في قضية سد النهضة.

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية أن مباحثاتها في روسيا ستتضمن شرح وتوضيح موقف السودان إزاء قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت.