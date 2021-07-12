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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يصلي من شرفة المستشفى .. ظهور البابا فرانسيس عقب إجرائه عملية جراحية

أول ظهور للبابا فرانسيس
أول ظهور للبابا فرانسيس عقب إجراء عملية جراحية

ظهر بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس من شرفة غرفته في أحد مستشفيات روما، حيث انتظره مئات المواطنين أسفل شرفته للإطمئنان على صحته. 

حسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، فإن البابا فرانسيس ظهر أمس الأحد ، من شرفة غرفته في المستشفى ليلقي التحية على محبيه الذين كانوا ينتظروه أسفل الغرفة في ساحة المستشفى . 

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"الفاتيكان": البابا فرنسيس يعود تدريجيًا إلى العمل.. ويترأس قداسا للأطباء والممرضين

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عملية جراحية.. الفاتيكان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس

 

 

وحسب التقارير الطبية التي أشارت إليها الصحيفة، فإن البابا فرانسيس حالته مستقرة إلى حد ما بعد إجرائه عملية جراحية استأصل فيها جزءا من أمعائه الغليظة. 

قدم البابا فرانسيس التحية إلى المواطنين من الشرفة في الصباح، و صلى من غرفته 10 دقائق حتى أمر الأطباء بفض الحشود التي تنتظره أسفل غرفته حتى يحصل البابا فرانسيس على الراحة . 

 

بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس نقل إلى المستشفى في 4 من يوليو الجاري، بعد إصابته بوعكة صحية نقل إثرها للمستشفى للعلاج. 

البابا فرانسيس مستشفيات روما التحية عملية جراحية وعكة صحية

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يصلي من شرفة المستشفى .. ظهور البابا فرانسيس عقب إجرائه عملية جراحية

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