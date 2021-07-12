يصلي من شرفة المستشفى .. ظهور البابا فرانسيس عقب إجرائه عملية جراحية

ظهر بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس من شرفة غرفته في أحد مستشفيات روما، حيث انتظره مئات المواطنين أسفل شرفته للإطمئنان على صحته.

حسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية، فإن البابا فرانسيس ظهر أمس الأحد ، من شرفة غرفته في المستشفى ليلقي التحية على محبيه الذين كانوا ينتظروه أسفل الغرفة في ساحة المستشفى .

وحسب التقارير الطبية التي أشارت إليها الصحيفة، فإن البابا فرانسيس حالته مستقرة إلى حد ما بعد إجرائه عملية جراحية استأصل فيها جزءا من أمعائه الغليظة.

قدم البابا فرانسيس التحية إلى المواطنين من الشرفة في الصباح، و صلى من غرفته 10 دقائق حتى أمر الأطباء بفض الحشود التي تنتظره أسفل غرفته حتى يحصل البابا فرانسيس على الراحة .

بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس نقل إلى المستشفى في 4 من يوليو الجاري، بعد إصابته بوعكة صحية نقل إثرها للمستشفى للعلاج.