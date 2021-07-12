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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم :ضبط 6 طلاب نشروا الامتحان و17 حالة غش في لجان الثانوية العامة اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أدى 392 ألف و863 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالى 393 ألفا و883 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الثالث من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالى 255 طالبا/طالبة.

وحرص الدكتور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

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وأكد حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 23 حالة غش  مقسمين كالتالي:


6 حالات نشر الامتحان علي الإنترنت 


- الطالب "ع.ا.م" بإدارة العجمى  بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته تابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة سمالوط  بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "م.ر.ك" بإدارة الفشن بمحافظة بنى سويف نظرًا لحيازته جهاز التابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ع.ا.ش" بإدارة طنطا  بمحافظة الغربية نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالبة "أ.ص.ر" بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "م. أ. أ" بإدارة أسيوط بمحافظة أسيوط نظرًا لحيازته جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.


17 حالة غش إلكتروني 

شملت الحالات ما بين تهكير تابلت وحيازة سماعة بلوتوث وسماعة عادية والدخول علي التليجرام وتابلت من خارج المنظومة بمحافظات (بنى سويف - محافظة الشرقية - محافظة المنيا - محافظة الإسماعيلية - محافظة الجيزة - محافظة أسوان - محافظة المنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة، ويؤدي طلاب مدارس (STEM)  اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالب وطالبة.

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