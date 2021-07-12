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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز الجمع بين العشر من ذي الحجة وقضاء أيام رمضان ؟.. مستشار المفتي يجيب

د . مجدي عاشور
د . مجدي عاشور

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان.

 

وأضاف عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال: "ما حكم الصيام بنية أول ذي الحجة وقضاء الفائت من رمضان؟"، إن الصيام يكون تسعة أيام فقط لأن اليوم العاشر يكون يوم النحر ويوم عيد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ذلك اليوم.

الإفتاء: يجوز الجمع بين نية قضاء فوائت رمضان وصيام التسع من ذي الحجة 

وأوضح عاشور أنه يجوز الجمع بين نية قضاء فوائت رمضان وصيام التسع من ذي الحجة لأن الصيام هنا يكون عبادة مخصوصة بذاتها وهي صيام قضاء رمضان وليس صيام التسع من ذي الحجة .

 

ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه قضاء أيام من رمضان ويريد أن يصوم العشر الأوائل من ذى الحجة بنية صوم ما عليه من رمضان فيجوز ولا حرج فى ذلك.مشيرا  إلى أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين "السابقة" و"اللاحقة".

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال «هل يصح صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان؟»، أنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان.

 

وأوضح أن قضاء الفوائت في صيام النافلة بشكل عام جائز ولا حرج فيه ويحصل الصائم على ثواب الإثنين معا ، لأن دين الله أحق أن يقضى.

فضل صوم العشر الأوائل من ذي الحجة ،  هذه الأيام هي ميدان السبق إلى فعل الخيرات ونيل أعلى الدرجات، ولذلك جعل الله ثواب العمل الصالح فيها أعظم فيما سواها ،  وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأبو داود في سننه-واللَّفظ له- عن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيها أحبُّ إلى اللهِ من هذهِ الأيَّامِ» يعني: أيَّامَ العَشْر. قالوا: يا رسولَ اللهِ! ولا الجِهادُ في سبيلِ اللهِ؟! قال: «ولا الجِهادُ في سبيلِ اللهِ؛ إلا رجلٌ خرج بنفسِه وماله، فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ».

 

فضل صوم العشر الأوائل من ذي الحجة 

النبي صام التسع الأوائل من ذي الحجة ليعلمنا أن أحب العبادة تشغل كل الوقت بذكر الله والصيام هى العبادة التي تستغرق الوقت الكثير، ومن نوى الصيام الله ففي كل لحظة من اللحظات يرتفع له عند الله أجر، حتى وإن كان نائما بالنهار.كما أن خير عبادة في النهار الصيام، ويستحب أن يجعل له وردا من القرآن أو أن ينوي ختم القرآن في هذه الأيام، وأعظم ما نستجلب به رحمة الله أن نعود لنصحح ما بيننا وبين الله، من خلال التوبة الصحيحة وتجديد العهد مع الله والمحافظة على الصلاة في جماعة والإكثار من الأذكار.

 

فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة

كلَّ عملٍ صالحٍ في هذه العشر محبوبٌ مطلوبٌ، داخلٌ في جميلِ الموعود وكريمِ الفضل، فليستْ هذه العشرُ مقصورةً على لون واحد من التعبُّد، بل هي مضمارٌ لاستباق الخيرات، وميدانٌ فسيحٌ للباقيات الصالحات، يتنافس فيه المتنافسون، ويجتهد فيه المُخبتون، ولهم في سلوكهم إلى الله مسالك شتَّى.

صيام العشر ذي الحجة قضاء رمضان دار الإفتاء

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هل يجوز الجمع بين العشر من ذي الحجة وقضاء أيام رمضان ؟.. مستشار المفتي يجيب

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