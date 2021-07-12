فعاليات صيف إسكندرية بـ الأنفوشي للفنون الشعبية

انطلقت خامس أيام فعاليات "صيف إسكندرية" التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بمدينة الثغر، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم على مسارح قصور ثقافة "الأنفوشى، مصطفى كامل، الشاطبى"، بمشاركة فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية بالهيئة، أقيمت عدة فعاليات ثقافية وفنية.

تضمنت افتتاح معرض رسوم للأطفال ومواهب الأنفوشي بمناسبة عيد الأضحي والعيد القومي للمحافظة، أعقبه على مسرح القصر عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية تدريب ياسر عثمان، قدمت خلاله مجموعة من الأستعراضات التي تعبر عن الفلكلور الشعبيي والبيئه السكندرية منها "بنات بحري، الحجالة، بنات الأنفوشي، الحصان، التنورة، الصيادين".

على هامش الاحتفالات تستمر الهيئة فى إقامة معرض للكتاب بساحة القصر وتقديم إصداراتها فى مختلف مجالات الثقافة والعلوم والفنون للجماهير بأسعار مخفضة.