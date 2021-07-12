عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فعاليات صيف إسكندرية بـ الأنفوشي للفنون الشعبية

صدى البلد

انطلقت خامس أيام فعاليات "صيف إسكندرية" التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بمدينة الثغر، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم على مسارح قصور ثقافة "الأنفوشى، مصطفى كامل، الشاطبى"، بمشاركة فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية بالهيئة، أقيمت عدة فعاليات ثقافية وفنية.

تضمنت افتتاح معرض رسوم للأطفال ومواهب الأنفوشي بمناسبة عيد الأضحي والعيد القومي للمحافظة، أعقبه على مسرح القصر عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية تدريب ياسر عثمان، قدمت خلاله مجموعة من الأستعراضات التي تعبر عن الفلكلور الشعبيي والبيئه السكندرية منها "بنات بحري، الحجالة، بنات الأنفوشي، الحصان، التنورة، الصيادين".

 

txt

جماهير الثغر تشارك طلائع الأنفوشي في "صيف إسكندرية"

txt

الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تشعل "صيف الأسكندرية"

على هامش الاحتفالات تستمر الهيئة فى إقامة معرض للكتاب بساحة القصر وتقديم إصداراتها فى مختلف مجالات الثقافة والعلوم والفنون للجماهير بأسعار مخفضة.

الانفوشي صيف الاسكندرية صيف 2021 الانفوشي للفنون الفنون الشعبية

موضوعات متعلقة

جماهير الثغر تشارك طلائع الأنفوشي في "صيف إسكندرية"

الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تشعل "صيف الأسكندرية"

ترشيحاتنا

جثمان شقيق رامى صبرى يصل مثواه الأخير بمقابر العائلة في أكتوبر..فيديو

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

بأكبر إعادة تصميم في تاريخه.. آبل تكشف مواصفات وموعد إطلاق iPad mini

بيطرية توضح شروط اختيار الأضحية وكيفية نقلها

ادعو لها بالشفاء .. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير | شاهد

استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

الإعدام لمتهمين بقتل "شهيد لقمة العيش" في العاشر من رمضان

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

هذا ما سيحدث لإثيوبيا في حال تصديها لقرارات مجلس الأمن

الأعلى سعراً في العالم.. حقن طفل مصاب بضمور العضلات بقيمة 34 مليون

خالد الغندور يهاجم الإعلام الرياضي بسبب محمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ