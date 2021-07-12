رئيس تونس يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأثنى الرئيس التونسي على الكوادر الطبية وشبه الطبية في الجهود التي تبذلها لمواجهة جائحة كورونا عبر كامل التراب الوطني، بحسب بيان الرئاسة التونسية.

وأعرب سعيد عن إيمانه الثابت بأن تونس قادرة على تجاوز هذا الظرف الوبائي الدقيق بفضل العزيمة القوية والإرادة الثابتة لكل التونسيين والتونسيات.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يتلقّى بمركز التلقيح المحلّي بحي الرفاهة بالمنيهلة، الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس #كوفيد19. #TnPR pic.twitter.com/PUmdZqRpAg — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 12, 2021

وقال رئيس تونس إنه مدرك تماما لحجم الضغوط التي تواجهها مختلف المستشفيات والهياكل الصحية في البلاد، بسبب الانتشار السريع للفيروس وارتفاع عدد المصابين والمتوفين ومحدودية الموارد البشرية واللوجستية.

وأكد سعيد "التزام الحكومة التونسية بمواصلة التحرك من أجل توفير اللقاحات ومختلف التجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية".

وجدد الرئيس التونسي الدعوة إلى التقيّد بالإجراءات العلمية والبروتوكولات الصحية لمحاصرة جائحة كورونا والسيطرة عليها.

وتزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا في تونس هذا الأسبوع، وهو ما دفع الحكومة لإعلان إجراءات عديدة تشمل تطبيق قانون الطوارئ الصحية للحد من انتشار الفيروس.