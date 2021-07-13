سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

استقرت اسعار الذهب لدى محلات الصاغة، لليوم الرابع علي التوالي، وذلك على الأعيرة المختلفة، وحتى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة بين اعيرة الذهب نحو 898 جنيها .



وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولات في سوق الذهب نحو 786 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 674 جنيها .



ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة إلي 524 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6288 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.94 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 898.3 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية



تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة؛ قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ودائما ما ينظر المستثمرون إلى الذهب كـ"استثمار آمن" و"مخزن للقيمة"، خاصة في أوقات الاضطرابات، والتي دائما ما يتبعها حالات من التذبذب في سعره، كما أن هناك عدة أسباب أخرى تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

