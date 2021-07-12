عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. الزمالك يرفض خوض لقاء أسوان في نصف نهائي الكأس

صدى البلد

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي  الزمالك  حرصه على نجاح المسابقات المحلية.

وأضاف لبيب  في مؤتمر صحفي، أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا  يؤكد  خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الاثنين ٩ أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة عشر للكأس، وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن عدم قبول ناديه  لخوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد. 


وطالب  حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر  معلن في وقت مبكر  حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.


وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.


وأضاف أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية وشدد على ضرورة مساواة كافة الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.


وأضاف أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وطالب اتحاد الكرة إعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ محمد صلاح من تدريبات ليفربول فى معسكر النمسا.. شاهد

رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع سنام الإيطالية

بعد الخسارة الأوروبية.. "ليلة سوداء" مرت علي نساء إنجلترا

تعرف علي إجراءات الاستفادة من علاج ضمور العضلات.. اللجنة العليا ترد

هل تفقد جرعة لقاح كورونا الأولى مفعولها حال تأخر الثانية؟.. اعرف الإجابة

لمواجهة ظاهرة معيلة الرجال.. خالد الجندي يطالب بإلغاء الطلاق الشفوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا .. الزمالك يرفض خوض لقاء أسوان في نصف نهائي الكأس

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرار عاجل من الولايات المتحدة بشأن لقاح فيروس كورونا

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

خالد الغندور يهاجم الإعلام الرياضي بسبب محمد شريف

الإعدام لمتهمين بقتل "شهيد لقمة العيش" في العاشر من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ