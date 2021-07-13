"الخنفسة الحمراء".. سيارة نجلاء فتحي التي أوقعت بين كمال الشناوي و محمود ياسين في هذا الفيلم

تنجذب الجماهير المصرية دائمًا لمشاهدة الأعمال الفنية التي تدور أحداثها في فترة حرب أكتوبر المجيدة، لما ترويه من أحداث هذه الحقبة المقدسة والخالدة في أذهان المصريين، فيعيشون هذه الأجواء كما لو أنهم بالفعل قد تواجدوا في هذه الأثناء، وهذا ما جسده ببراعة أبطال فيلم " الوفاء العظيم ".

فيلم الوفاء العظيم

دارت أحداث فيلم " الوفاء العظيم " في فترة ما بين العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956، و نصر أكتوبر المجيد في العام 1973، بدأت مشاهده بجريمة قتل تحت تأثير الخمر حينما حسين الشوربجي " محمود يس " الانتقام من غريمه في حب حبيبته رؤوف " كمال الشناوي " التي فضلته عليه وتزوجت منه، حيث استغل حسين انطفاء النور أثناء غارة جوية والقى الرصاص على رؤوف ولكنه أصاب حبيبته التي توفت اثرها، وهرب ليلقى مصرعه تحت قضبان القطار.

فيلم الوفاء العظيم

أصابت رؤوف نوبة اكتئاب شديدة نصحه إثرها صديقه إبراهيم " عبد المنعم إبراهيم " بتبني طفلة، فكانت ولاء التي أصبحت كل حياته إلى أن كبرت وقامت بدورها الفنانة نجلاء فتحي، التقت صدفة بالرائد صفوت ابن حسين الشوربجي، ونشأت بينهما قصة حب، وذهب لخطبتها ولكن تفاجأ رؤوف بأنه نجل غريمه فقام برفضه على الفور، ولكن بعد فقدان صفوت لساقه أثناء الحرب، وافق رؤوف على زواج ولاء منه كونه بطلًا أفدى بنفسه في سبيل الوطن.

فيلم الوفاء العظيم

وكانت ترافق ولاء دائمًا خلال أحداث فيلم " الوفاء العظيم " سيارة كلما رأيناها تأثر قلوبنا ولا ندري ما السر وراء ذلك، لربما لروعة تصميمها الذي يجمع بين الكلاسيكية والمفهوم الشبابي وعبقرية تصميمها، او لتاريخ صناعتها العريق، فقد كانت هذه السيارة هي السبب الرئيسي في شهرة الشركة الألمانية فولكس فاجن VOLKS WAGEN، ألا وهي الأسطورة BEETLE أو فولكس " الخنفساء " كما يطلق عليها.

VOLKS WAGEN BEETLE

تأسست الشركة الألمانية فولكس فاجن VOLKS WAGEN، في العام 1937 على يد حزب العمال الألماني، الذي كان يحاول دائمًا جذب الشعب إليه بطرق مختلفة، ومن بينها صناعة سيارة مهيئة لعامة الشعب لذا سميت هذه الشركة بـ VOLKS WAGEN أي سيارة الشعب باللغة الألمانية.

VOLKS WAGEN BEETLE

ومنذ إنشاء هذه الشركة وكان دائمًا ما يستخدم أدولف هتلر زعيم النازية الألماني، اصدارتها للترويج لحزبه النازي، ففي العام 1934 حيث أمر هتلر بصناعة سيارة للشعب الألماني على أن تكون صغيرة و اقتصادية في الشراء والاستهلاك قادرة على استيعاب أربعة أفراد، وذات هيكل صلب قادر على تحمل الصعاب، فاستعان الحزب بالمهندس الشهير فارديناند بورشيه لتصميم سيارة الشعب هذه لتكون الأيقونة VOLKS WAGEN BEETLE.

VOLKS WAGEN BEETLE

حققت السيارة VOLKS WAGEN BEETLE، نسب مبيعات خيالية خلال طرحها في سوق السيارات العالمي، وهذا ما جعلها تلقب بسيارة القرن العشرين، واستمدت السيارة BEETLE قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 4 سرعات.

VOLKS WAGEN BEETLE

يذكر أن فيلم الوفاء العظيم بطولة كلًا من " كمال الشناوي، محمود يس، نجلاء فتحي، سمير صبري، عبد المنعم إبراهيم، هالة الشواربي، عزة كمال، مريم فخر الدين، عفاف الباز، حسين عسر، صالح الاسكندراني " ومن تأليف فيصل ندا، و إخراج حلمي رفله، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 7 أكتوبر من العام 1974.