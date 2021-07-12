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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يكشف تفاصيل مهمة حول سياحة اليخوت في مصر والعالم

سياحة ساحلية
سياحة ساحلية

قال الدكتور علاء خليفة، خبير التسويق السياحي الدولي والتحول الرقمي لقطاع السياحة، إن سياحة اليخوت هي جزء من سياحة السفاري والمغامرة أو السياحة الشاطئية، وهذه السياحة منتشرة بقوة في منطقة البحر المتوسط، خاصة وأنها تتنقل من بلد إلى أخرى، بينما غير منتشرة في البحر الأحمر لعدم الاستثمار الجيد من الدول المطلة على البحر الأحمر وخصوصا مصر بهذا النوع من السياحة والتى تدر مليارات الدولارات سنوياً على الدول المهتمة بهذا النمط السياحى التى نطلق عليه سياحه المليونيرات.
 
وأضاف "خليفة"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد فاروق، في برنامج "السياحة والناس"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن دول حوض البحر المتوسط سواء الحوض الشمالي أو الحوض الشرقي تهتم بهذه السياحة عن طريق توفير الخدمات اللوجستية  وتجتهد فى تقديم خدمات خاصة ومبتكره وبناء مزيد من  أماكن مخصصة لرسو اليخوت.

وتابع: "دولة إسبانيا تمتلك أكثر من 227 ألف مكان لرسو اليخوت من كافة أنواع اليخوت وأطوالها لتجذب أكبر عدد من السائحين، إضافة إلى دولة كبرى مثل فرنسا بها حوالي 110 آلاف مكان لرسو اليخوت؛ ما يؤكد أهمية العائد الاقتصادي من هذا النمط السياحى، وكذلك تمتلك إيطاليا أكثر من 127 ألف مكان لرسو اليخوت، في حين أن تركيا لديها 25 ألف مكان لرسو اليخوت؛ وهذه أهم الدول المنافسة لنا بحوض البحر المتوسط.

رسو اليخوت

وأكمل: "في منطقة الجنوب من البحر المتوسط نلاحظ وجود تونس والمغرب ومصر والجزائر ولبنان"، مشيرًا إلى أن مصر لديها 4 آلاف مكان لرسو اليخوت فقط، وتحصل منها على حصة تسويقية تعادل 6% من كم اليخوت المتواجدة في المنطقة وهذه نسبه ضئيلة جدا مقارنة بإمكانيات مصر.

 

السياحة والناس سياحة السفاري خبير التسويق السياحي الدولي البحر المتوسط السياحة الشاطئية

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