إثيوبيا توقع اتفاقية عسكرية لتعزيز قدرات الجيش

وقعت إثيوبيا وروسيا، اليوم الاثنين، اتفاقيات للتعاون عسكريا لتعزيز قدرات الجيش الإثيوبي، وذلك في ختام الاجتماع المشترك الحادي عشر للتعاون التقني العسكري بين البلدين.

وقالت مارثا لويجي وزيرة الدولة الإثيوبية للدفاع إن "الاتفاقية الحالية ستعزز الصداقة طويلة الأمد بين إثيوبيا وروسيا وتمكنهما من العمل معا بشكل أوثق".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا عن الوزيرة قولها إن "الاتفاق بين البلدين محوري لجهود تحديث قدرة الجيش بالمعرفة والمهارات والتكنولوجيا".

وأضافت أن الاجتماع الذي استمر 3 أيام بهدف تعزيز التعاون العسكري، أجرى تقييما لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدورة العاشرة من الاجتماعات المشتركة.

وبدأت اللجنة الفنية العسكرية التعاونية المشتركة بين إثيوبيا وروسيا، الأسبوع الماضي، اجتماعاتها الـ11 في أديس أبابا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لزيادة المعرفة والمهارات والتقنيات العسكرية المستخدمة.

وأوضحت الوزيرة الإثيوبية أن التعاون المشترك مع روسيا قد يتعزز خاصة بعد المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء آبي أحمد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.