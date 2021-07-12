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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 مشاريع تخرج في حفل صحافة آداب المنوفية

صدى البلد

نظمت كلية الآداب جامعة المنوفية حفلا لمناقشة مشروعات التخرج لطلاب قسم صحافة الفرقة الرابعة.

وتمت مناقشة 5 مشروعات قام بتنفيذها عدد من الطلاب من طلاب الفرقة الرابعة بشعبة الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب

وجاء ت المشروعات بإشراف الدكتورة شيرين البحيري أستاذ الصحافة بكلية الآداب وبرعاية الدكتور عبد الجواد سعيد رئيس قسم الصحافة والدكتور أسامة مدني عميد الكلية.

وشارك في مناقشه المشروعات كلا من الدكتور امل صلاح عيسي أستاذ الصحافة بالكلية والدكتورة مني المنوفي أستاذ الصحافة وبمشاركة عدد من الصحفيين لتحكيم المشروعات.

فيما حصل موقع ،on trend وموقع اخر لصحافة الطفل علي المركز الأول وحصل كلا من مجلة جرانيتا علي المركز الأول في الصحافة الإلكترونية مناصفة بينهما وفي الصحافة الورقية حصل مجلة جرانيتا على المركز الأول والثاني مجلة عبور والثالث مجلة مينفوسيتا.

 

مشاريع تخرج جامعة المنوفية كلية الاداب المنوفية اخبار المحافظات

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