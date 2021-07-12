محافظة الجيزة تشن حربا على المقاهي والكافتيريات المخالفة .. ضبط 500 شيشة ومصادرة 172 كرسيا .. وغلق مقهى يتعدى على الطريق العام في الهرم

محافظة الجيزة تفاجئ المقاهي والكافيتريات غير الملتزمة

غلق مقهى يقدم الشيشة ويتعدى على الطريق العام في الهرم

ضبط 72 شيشة و172 كرسيا للتعدي على حرم الطريق

تلقت محافظة الجيزة شكاوى مواطنيها بشأن عدم التزام عدد من المقاهي والكافيتريات بالإجراءات المقررة للتشغيل وتقديمها الشيشة للمواطنين وتعدي البعض منها على الطريق العام.



ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات مكبرة على المقاهي والكافيتريات المخالفة محل شكاوى المواطنين بالتوازي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يأتي ذلك في إطار قيام مركز ومدينة الصف، بشن حملة اشغالات صباحية، أسفرت عن مصادرة عدد ٦٥ شيشة و 16 كرسي و٢ ترابيزة و ٢٠ حالة إشغال متنوعة منها ألعاب أطفال وشوايات حديد.

وقام حي الهرم بشن حملات استهدفت شوارع الاربعين و كعبيش و سيد مرعي من المنصوريه هرم - طريق كفر طهرمس - الشهيد أحمد حمدي وقد تم خلالها ازالة عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة .

وتم ضبط ٧٢ شيشة و١٧٢ كرسي للتعدي علي حرم الطريق و ٢٥ ترابيزة وبائع متجول و٢ تروسيكل بنزين و ١٩ استاند متنوع و ( ٥٠ ) حاله اشغال متنوعه و تم رفعها والتحفظ عليها وازاله كافه التعديات علي حرم الطريق للمحلات وفروشات الباعه الجائلين.

كما قام مركز ومدينة أوسيم بشن حملة بمنطقة البراجيل أسفرت عن ضبط عدد ٨ مقاهي مخالفة للقانون لتقديمها الشيشة للمواطنين وتم مصادرة ٢٥٠ شيشة و ٥٠ كرسي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



كما ضبط حي العجوزة عددا من الشيش خلال حملات علي المقاهي بشوارع مرسى محمود و مصطفى العسال و الشهداء و المعتمدية و مزلقان ارض اللواء و ترعة الزمر وذلك بمتابعة اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة .



كما قام حي شمال الجيزة بشن حملات بالمنيرة الشرقية تم فيها مصادرة عدد ٧٢ كرسى وعدد ٢١ شيشة من المقاهي والكافيتريات .



كما أسفرت حملات حي الوراق عن رفع 46 كرسي و٣٦ شيشة وترابيزات خلال الحملات.



وجاءت الحملات تحت قيادة السادة تيسير عبد الفتاح وأشرف بكر وهاني السيسي وفرج عبد العاطي رؤساء احياء الهرم والوراق وشمال وأوسيم واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة والعميد علي عبد الله رئيس مركز الصف وذلك كلا في نطاقه .

كما قام حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة بالتعامل الفوري مع ماورد من شكاوي المواطنين من تعدي مقهى نجمة السكريه الكائنه بشارع مينا من شارع أحمد ياسين.

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التواصل مع المواطنين للرد علي شكواهم وحلها وتذليل اي عقبات تعوق المواطنين.



وتوجه علي الفور مسئولي الحي لمحل الشكوي وازالة اسبابها وازالة جميع التعديات والاشغالات علي حرم الطريق ورفع الاشغالات من المقهي مع غلقها ومصادرة الشيش والمضبوطات الاخرى وايداعها بمخازن الحي واعادة الانضباط للشارع.

وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، ذلك بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم .