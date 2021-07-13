اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث جامعة القاهرة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسات قضية أحداث جامعة القاهرة لـ 13 يوليو، وتنظر المحكمة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد شحاتة راغب الصادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث جامعة القاهرة".

وقررت المحكمة تغريم المتسبب في عدم إعطاء الدفاع الشهادة المنوة بها في جلسة 1 يونيو الجاري مبلغ 500 جنيه مع اخطار شئون الضباط بتلك الغرامة، مع استمرار حبس المتهم على ذمة قضية أحداث جامعة القاهرة وعلي النيابة إحضاره بالجلسة المقبلة من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.

اتهامات النيابة للمتهم في أحداث جامعة القاهرة

ووجهت النيابة العامة للمتهم محمد شحاتة راغب في أحداث جامعة القاهرة تهم حيازة المفرقعات والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص وحيازة أسلحة نارية من شأنهة الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض .