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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات نيسان سنترا الشكل الجديد 2021.. صور

اسعار و مواصفات نيسان
اسعار و مواصفات نيسان سنترا الشكل الجديد 2021

تقدم شركة نيسان اليابانية نسختها سنترا موديل 2021، عبر إطلالة جديدة، من خلال لمسات خارجية مختلفة، إلى جانب بعض الكماليات الداخلية أيضا، حيث تقدم داخل السوق المصري للسيارات عبر فئتين من التجهيزات، وتعتبر النسخة نيسان سنترا هي واحدة من الطرازات الشهيرة التي تنتمي إلى فئة السيدان.

 

و في سياق ذلك، يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات وأسعار نيسان سنترا الشكل الجديد 2021.

 

مواصفات نيسان سنترا الشكل الجديد موديل 2021

تستمد نيسان سنترا قوتها من محرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 118 حصان، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، بينما تبلغ نسبة استهلاكه من الوقود 8.9 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، أما عن التسارع فيمكن للسيارة أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.9 ثانية.

تجهيزات السيارة نيسان سنترا الشكل الجديد موديل 2021

تحتوي السيارة نيسان سنترا موديل 2021 على العديد من التجهيزات مثل، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، و مقود حركة متعدد المهام، بالاضافة إلى قفل مركزي للاربعة ابواب، و 4 نوافذ كهربائية، مع تكيف هواء ثنائي الاداء.

إلى جانب حزمة من وسائل الأمان و تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع زر تفعيل و ايقاف المحرك، و خاصية دعم الفرامل BA، بالاضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و مرايات جانبية كهربائية.

 

بينما ترتكز السيارة نيسان سنترا موديل 2021 جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، أما عن القياسات الهيكلية فحصلت سينترا على نسبة طول بلغت 4615 مم، و عرض يقدر بـ 1760 مم، مع ارتفاع يبلغ 146 سم، و مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 510 لتر.

اسعار نيسان سنترا الشكل الجديد موديل 2021 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل PREMIUM SV 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 310.400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل PREMIUM SV 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 314.400 جنيه.

نيسان سنترا موديل رقم ا قياسي ا سنترا موديل 2021 نيسان سنترا الشكل الجديد موديل 2021

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