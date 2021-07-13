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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم: دفعة الثانوية العامة الحالية "تاريخية"

طارق شوقي
طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن دفعة الثانوية العامة الحالية، تعد دفعة تاريخية؛ كون طريقة التقييم تغيرت، مشيرا إلى أن المجاميع والدرجات التى كانت خلال السنوات الماضية لم تكن حقيقية، وإنما كانت إرضاء للطلبة.

وقال شوقي ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب مساء الإثنين، إن أسئلة الامتحان تقتضي الفهم والشرح والتحليل من الصف الأول الثانوي وحتي الصف الثالث، كما أن هدف امتحان الثانوية العامة هو فرز مستويات الطلبة بأمانة ودقة، ومن الطبيعي أن يكون سهلا على البعض، وصعبا على الآخرين، حتي يكون هناك تكافؤ وعدالة فى الفرص، موجهاً حديثه لأولياء الأمور "اطمنوا".


وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من الحرب التي تحدث على السوشيال ميديا الآن هو التشهير بالوزارة حتى لا تقوم بعملية التطوير، مشيرا إلى أنه يتم بذل أقصى جهد من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم يومياً للحد من عملية الغش في اللجان.


وتطرق بالقول إن:"هناك حملات مستميتة منذ ثلاث سنوات بلغت شدتها الآن وتهدف إلى وقف عملية تطوير منظومة التعليم المصرى.. وأريد التحدث بصراحة .. الامتحانات تسير بشكل أكثر من رائع، ولذلك أنا بشكر أجهزة الدولة، وليعلم الناس حجم الجهد الهائل الذى يبذل من كافة قطاعات الدولة من أجل تيسير عملية امتحانات الثانوية العامة، هناك حملات هدفها الوحيد وقف تطوير منظومة التعليم المصرى".


وأوضح الدكتور طارق شوقي أن وزارة التربية والتعليم استطاعت معرفة الطلاب الذين قاموا بالغش خلال الامتحانات بالاسم، وهم لن يتستطيعوا اجتياز هذا العام وسيتم معاقبة المتسببين في ذلك ومن يغش أيضاً، كما يوجد جهات سيأتى الحديث عنها لاحقاً تعمل في الداخل والخارج على تشوية صورة التعليم، وكل الأجهزة السيادية تواجه ذلك، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في عملية الغش.


وأضاف :" من اليوم وحتي 2 أغسطس المقبل أنا بقول للصحفيين فيه ناس بتحاول تسريب الامتحان واحنا بنعرف نمسكهم في أقل من ربع ساعة وبنعرف مين اللى محركهم".
 

وتابع، وزير التربية والتعليم أن مقولة "الامتحان صعب ولا سهل" غير منطقية أو علمية، كون الهدف من الامتحان ليس إرضاء المواطنين بل فرز الطلاب ومعرفة قدراتهم، نحن نتبع طريقة منهجية علمية صحيحة".

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