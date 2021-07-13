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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع البلطي وارتفاع الثعابين.. سعر الأسماك اليوم الثلاثاء 13-7-2021

أسعار الاسماك
أسعار الاسماك

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية اليوم، الثلاثاء 13 يوليو 2021، وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة.

 

أسعار الأسماك بأنواعها  في سوق العبور
 

سجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 20 و24 جنيها متراجعا جنيهين، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 17 و19 جنيها، واستقر سعر السمك البلطي الأسواني متراوحا بين 17 إلى 37 جنيهًا.

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سعر الدولار في البنوك اليوم 13-7-2021

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و130 جنيهًا، بارتفاع وصل 20 جنيها للأحجام الكبرى فقط، وسجل سعر كيلو سمك البوري 2 سعر 38 جنيها، وسجل سعر كيلو الماكريل 25 جنيها.


فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسي 80 جنيها مرتفعة بنحو 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك الثعابين بين 50 إلى 220 للكيلو.

 

كما سجل سمك المرجان 2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل 46 جنيها.

 

وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 إلى 130 جنيها للكيلو، وتراوح سعر “السبيط - الكاليمارى - السابيا” فى سوق العبور بين 110 و170 جنيها، والكابوريا من 30 إلى 120 جنيها.

 

أسعار الجمبري فى سوق العبور
الجمبري جامبو من 400 إلى 460 جنيها.

الجمبري 1 من 300 إلى 350 جنيها.

الجمبري 2 ما بين 200 و280 جنيها.

الجمبري 2 مجمد من 85 إلى 165 جنيها.

الجمبري 3 من 90 إلى 150 جنيها.

الاسماك البلطى الثعابين اليوم الثلاثاء اسعار الاسماك المأكولات البحرية

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