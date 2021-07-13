مكعب من الشوكولاتة الداكنة يمنحك فوائد غير متوقعة

فوائد صحية لتناول الشوكولاتة الداكنة لغناها بمركبات الفلافونويد وهى مضادات للأكسدة التى يمكن أن تساعد في إدارة مرض السكري إلى حد كبير إليك العلاقة بين الشوكولاتة ومرض السكري.

من المعروف أن الشوكولاتة الداكنة ، على الرغم من مذاقها المر قليلاً ، لها فوائد كبيرة مقارنةً بالشوكولاتة الأخرى مثل شوكولاتة الحليب إليك بعض الأسباب التي تجعل الشوكولاتة مفيدة لمرضى السكر إليك أبرز فوائد الشيكولاته الداكنة وفقا لموقع boldsky

1- غنية بالألياف

من المعروف أن الكاكاو ، الموجود بأقصى كمية في الشوكولاتة ، غني بالألياف التي قد تساعد في خفض الكوليسترول السيئ (LDL) في الجسم وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

تحتوي الشيكولاتة على 100 سعرة حرارية و 1.7 جرام من الألياف وهذه الألياف غير قابلة للذوبان بشكل أساسي ، وبالتالي ، يرتبط استهلاكها بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

2. غني بالمعادن

تشمل المعادن الرئيسية في الكاكاو المغنيسيوم والنحاس والحديد والبوتاسيوم كل هذه المعادن تلعب دورًا حيويًا في إدارة مرض السكري والمضاعفات ذات الصلة مثل أمراض القلب

3. غني بالبوليفينول

يحتوي الكاكاو في الشوكولاتة على وفرة من مركبات البوليفينول ، وخاصة مركبات الفلافونويد. هذا مسؤول عن قدرة مضادات الأكسدة في الشوكولاتة التي قد تساعد في تقليل الضرر الذي يلحق بخلايا بيتا وتحسين إنتاج وعمل الأنسولين.

تحتوي مركبات الفلافونويد هذه أيضًا على تأثيرات واقية للقلب ضد أمراض القلب التي يسببها الجلوكوز وتساعد على تعزيز المناعة لدى مرضى السكري

4. خفض الكولسترول

تحتوي الشوكولاتة على كل من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والدهون غير الصحية تشتمل الأحماض الدهنية غير الصحية في الشوكولاتة على حمض الستريك هو دهون غير صحية ، إلا أنه لا يُعتقد أنها غير مسببة لتصلب الشرايين.

5. انخفاض الالتهاب

يعتبر الالتهاب هو السبب الرئيسي لمرض السكري وخطر الإصابة بأمراض القلب لدى مرضى السكر.

أظهرت دراسة أن الشوكولاتة ، وخاصة الشوكولاتة الداكنة ، لها تأثير كبير على علامات الالتهاب وقد تخفضها إلى حد كبير.

تناوليها دون إفراط

فى النهاية هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول جرعة وتأثير استهلاك الشوكولاتة لفترات طويلة لدى مرضى السكري خاصة وانها تحتوى على كمية أكبر من الكاكاو وسكر أقل وتعتبر جيدة لمرضى السكري ، إلا أن الاستهلاك الزائد للشوكولاتة يمكن أن يسبب بعض الآثار الضارة مثل زيادة الوزن.