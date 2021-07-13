الكمسري ضربه قدام بنته عشان التذكرة.. وسيدة قطار جديدة تجبر بخاطره| فيديو

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لمدة 5 دقائق حيث وقعت أحداثه داخل قطار منوف ، و ظهر في الفيديو مشادة كلامية بين كمسري ومساعديه، مع إحدى السيدات حيث قامت بتصوير فيديو للكمسري .

و قالت إنهم تعدوا على مواطن في قطار منوف بالصفع على وجه أمام ابنته لخلاف على قطع التذكرة، وعدم دفع الغرامة.

وظهرت هذه السيدة التي استقلت قطار منوف، وهي تخرج 50 جنيها قيمة الغرامة المالية، إلا أن الكمسري رفض، بينما توعدتهم السيدة بمعاقبتهم قانونيا.

ومن جانبه أكد مصدر مطلع أن هناك تحقيقات موسعة تجري لفحص الفيديو، الذي وقع في قطار منوف، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين، وإصدار القرارات اللازمة تجاه الواقعة.