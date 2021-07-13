متحدث الخارجية: شكري وبوريل يؤكدان الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية سامح شكري، و"جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، خلال مباحثاتهما اليوم الثلاثاء ببروكسل، على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبيّن.

تفعيل كافة آليات التعاون في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية



صرح بذلك السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مضيفا أن الجانبين اتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.



وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد كذلك نقاشاً معمقاً وتبادلا للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح أن الوزير سامح شكري عرض الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة، وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدماً بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، كما تم التطرق لملف سد النهضة والجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.