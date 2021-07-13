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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاجأت بالأفلام.. بشرى تعلق على مشاركتها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان أفلام السعودية I خاص

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى

علقت الفنانة بشرى على مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان افلام السعودية الذي اقيم بداية الشهر الجاري واستمر لمدة سبعة أيام.

 

وقالت بشرى في تصريحات لـ "صدى البلد": انا سعيدة جدا بتجربتي في السعودية خاصة انني  تفاجأت بمستوى الافلام ووجود سينما حقيقة، واعتقد ان السعودية تخطو خطوات مهمة جدا في الصناعة وهناك مواهب واعدة جدا، ستكون مؤثرة خلال الفترة القادمة.

 

وتابعت بشرى ": مستوى الافلام الطويلة التي رأيتها رائع جدا ومبشر،  ولكن لديهم  ندرة في الافلام التسجيلية واتمنى ان تزيد في الفترة القادمة.

مهرجان أفلام السعودية 

وكانت قد شاركت الفنانة بشرى كعضو لجنة تحكيم في الدورة التي انطلقت يوم 1 يوليو  بحضور نخبة من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين.

 

مهرجان أفلام السعودية، الذي استمر على مدى 7 أيام في مواقع متعددة بمركز "إثراء"، ليعرض روائع السينما السعودية التي تتنافس على نيل جوائز المهرجان من خلال باقة من الأفلام التي تصل إلى 36 فيلمًا سعوديًا، و 21 فيلمًا خليجيًا، وذلك تعزيزًا للترابط الفكري والمعرفي، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.

 

يهدف مهرجان أفلام السعودية إلى رفع مستوى التنافسية والإنتاجية بين صنّاع الأفلام، حيث تتنافس الأفلام بهدف الحصول على جوائز النخلة الذهبية، ونيل مكافآت مالية تصل إلى 75 ألف ريال لأفضل فيلم طويل، إلى جانب الحصول على  30 ألف ريال لأفضل فيلم قصير، وأفضل فيلم وثائقي، إضافةً إلى 25 ألف ريال تُقدم لأفضل ممثل وممثلة، وأفضل موسيقي ومصوّر سينمائي، علاوةً على تكريم لجنة التحكيم الذهبية وحصولها على 25 ألف ريال.

 

وكرّم مهرجان أفلام السعودية شخصيتين سينمائيتين رائدتين، في مجال الإنتاج السينمائي وهما، الكاتب السينمائي والناقد والمخرج والمنتج السعودي، ورئيس الإنتاج السابق في المعهد البريطاني للأفلام (BFI)، مأمون حسن، والمخرج والمنتج البحريني والرائد في صناعة الأفلام، الدكتور بسام الذوادي، حيث سيتم تقديم نخلة المهرجان الذهبية لهما؛ تقديرًا لمسيرتهما الفنية.

 

وأبرز مهرجان أفلام السعودية، سينما الصحراء في عمل فني تفاعلي مستوحى من جبل طويق بأصالته ورسوخه، إضافةً إلى استعداد المهرجان لإصدار كتاب تحت عنوان "السينما والصحراء ودليله"، الذي يجمع عددًا من البحوث والمقالات والدراسات، كما يقدم مخيال الصحراء لقاءات مستمرة بمجموعة من الرحّالة والمصورين الذين وثّقوا جماليات الكتاب، وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل 5 سيناريوهات، والمتأهلين لمعمل تطوير السيناريو.

بشري الفنانة بشرى مهرجان أفلام السعودية مهرجان الجونة معالي ماما

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