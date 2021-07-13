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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خدت الشهادة وبقيت أحسن مني.. رامي صبري يوجه رسالة لشقيقه كريم

رامي صبري وشقيقه
رامي صبري وشقيقه الراحل كريم صبري

نشر الفنان رامي صبري، صورة جديدة له مع شقيقه الراحل كريم صبري، على حسابه بموقع فيسبوك، بعد مرور يومين على وفاته غرقا في ترعة المريوطية في حادث مازالت التحقيقات جارية حوله.

وعلق رامي صبري، على صورته مع شقيقه كريم صبري قائلا:" دايما كنت بقولك نفسي أشوفك أحسن مني.. وفعلا خدت الشهادة وبقيت أحسن مني يا حبيبي". 

 

رامي صبري وشقيقه 

جنازة شقيق رامي صبري 

سادت حالة من الحزن على الفنان رامي صبري أثناء تشييع جثمان شقيقه داخل مسجد الشرطة بأكتوبر وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من الفناين والأهل والأقارب.

في الوقت نفسه واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع شقيق رامي صبري المطرب غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

وأسفرت المناظرة الأولية التي أجرتها النيابة لجثمان المتوفى عن عدم وجود إصابات ظاهرية وأن الفحص الأولي والكشف الطبي المبدئي يشير الى وفاته نتيجة "اسفكسيا الغرق" حيث امتلأت رئتيه بالماء عقب سقوطه بالترعة ومقاومته الغرق ولا توجد شبهة جنائية وإنما يتولى الطب الشرعي تحديد السبب النهائي للوفاة من خلال إجراء عملية التشريح.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مصرع شقيق المطرب رامي صبري غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

كما كشفت التحريات أن الشاب غافل أفراد الأمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه بالمصحة لرفضه العلاج وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه، إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة لكنه غرق ولم يتمكن من الخروج، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن المتوفى هرب من المصحة لرفض العلاج ولم يتعرض أي من العاملين بها له بسوء.

عزاء شقيق رامي صبري 

نشر الفنان رامي صبري تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن موعد تلقى العزاء في شقيقه كريم صبرى الذى وافته المنية أمس.

 

وقال رامى صبرى : "عزاء اخي وحبيبي كريم صبري.. نظرا للظروف الحالية.. تتلقي الأسرة العزاء غدا في منزل الاسرة". 

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