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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

3 طلاب غياب رابع أيام امتحانات الثانوية العامة بـ بورسعيد

صدى البلد

أعلن الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد انتهاء اليوم الرابع من الامتحانات والتى شملت مادة اللغة الانجليزية لطلاب الشعبة الادبية للثانوية العام ومدتها ساعتان.

 

وقال وكيل تعليم بورسعيد إن الامتحانات شهدت غياب ٣ طلاب من إجمالي المستهدف والبالغ عددهم 2329 طالبا وطالبة.

 

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على عدم رصد أي حالات اشتباه كوفيد 19 سواء للطلاب أو المعلمين خلال اليوم الثالث.

 

وأكد وكيل تعليم بورسعيد عدم رصد غرفة العمليات المركزية أى مشكلات أمنية أو صحية أو إدارية أو فنية.


 انطلقت امتحانات طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة الادبية” يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 ، بامتحان اللغة العربية ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 257 ألف و145 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 1179 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 235 درجة

وأدى  كذلك طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) ، ويبلغ إجمالي عددهم 255 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

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