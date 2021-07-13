مش هرد على أسئلة|مي حلمي تعلن قرب زواجها بهذه الصورة.. شاهد

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي حلمي في سيارة تمسك بيد رجل بدون أن تفصح عن وجهه واكتفت بوضع قلوب في الصورة.

نشرت الفنانة مي حلمي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر خاصية الاستورى تعلن فيها عن قرب زواجها.

وقالت مى حلمى: "يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى".

ونشرت مي مقطعا من فيديو في لقائها ببرنامج "Trending" حين تحدثت عن ارتباطها عاطفيا، ووقتها ردت "احتمال"، علقت على ذلك المقطع وكتبت: "بقى أكيد".

وأكدت بعدها مي حلمي خبر ارتباطها ولكنها لم تكشف عن أي تفاصيل خاصة بالعريس أو موعد الزواج قائلة : "مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين".