عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحي الإماراتي

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أجرى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، عصر اليوم الثلاثاء، جولة تفقد خلالها مستوى الخدمات الطبية المقدمة بوحدة طب أسرة الحى الإماراتى جنوب بورسعيد ، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة .

 

وتابع "محافظ بورسعيد " سير العمل فى تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين داخل الوحدة ، مؤكدا أن وحدة طب أسرة الحى الإماراتى تعد أحدث المنشآت الطبية بالمحافظة والتى تقدم خدمة على اعلى مستوى ، مشيدا بجهود العاملين بالوحدة من أطقم أطباء وتمريض و إداريين وأمن .

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تفريغ 964 طن حديد بميناء بورسعيد

كما التقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين لسؤالهم عن مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة بالمركز الطبى. 

 

وفى سياق اخر خلال جولته الموسعة لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك ، تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم، منطقة الشوادر بحظائر جنوب بورسعيد ، وذلك بعد أن تفقد محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد لمتابعة التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك ، رافقه خلالها أحمد زغلف رئيس حى الجنوب .

 

والتقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين وحرص على سؤالهم عن الخدمات المقدمة بمنطقة الشوادر جنوب بورسعيد، وناشد المحافظ المواطنين اقتناء الماشية وذبح الأضاحى فى منطقة الشوادر بحظائر جنوب بورسعيد ،حيث توفر أسعارا مناسبة للمواطنين و تقدم خدمة متميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة .

IMG-20210713-WA0051
IMG-20210713-WA0051
IMG-20210713-WA0050
IMG-20210713-WA0050
IMG-20210713-WA0045
IMG-20210713-WA0045
IMG-20210713-WA0048
IMG-20210713-WA0048
IMG-20210713-WA0044
IMG-20210713-WA0044
IMG-20210713-WA0046
IMG-20210713-WA0046
IMG-20210713-WA0049
IMG-20210713-WA0049
IMG-20210713-WA0047
IMG-20210713-WA0047
IMG-20210713-WA0043
IMG-20210713-WA0043
بورسعيد محافظ بورسعيد المنشأت الطبية الخدمات الطبية مديرية الصحة اللواء عادل الغضبان تسمين الماشية اخبار المحافظات اخبار محافظة بورسعيد

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة تسمين الماشية

3 طلاب غياب رابع أيام امتحانات الثانوية العامة بـ بورسعيد

ترشيحاتنا

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

بريطانيا تدعم الشبكة الكهربائية في مصر من خلال دمج الطاقة المتجددة.. تفاصيل

بث مباشر لمراجعة الجغرافيا لـ الثانوية العامة على منصة حصص مصر غدا

التانجو يكتسح.. الكشف عن التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا

حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز المهدي المنتظر مدعي النبوة بقطور علي ذمة التحريات

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

من 19 حتى 24 يوليو .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

عنصرية الإنجليز لا تتوقف| 3 ضحايا جدد.. ومحمد صلاح ضمن القائمة

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

فيديو

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ