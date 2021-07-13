محافظ بورسعيد يتفقد وحدة طب أسرة الحي الإماراتي

أجرى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، عصر اليوم الثلاثاء، جولة تفقد خلالها مستوى الخدمات الطبية المقدمة بوحدة طب أسرة الحى الإماراتى جنوب بورسعيد ، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة .

وتابع "محافظ بورسعيد " سير العمل فى تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين داخل الوحدة ، مؤكدا أن وحدة طب أسرة الحى الإماراتى تعد أحدث المنشآت الطبية بالمحافظة والتى تقدم خدمة على اعلى مستوى ، مشيدا بجهود العاملين بالوحدة من أطقم أطباء وتمريض و إداريين وأمن .

كما التقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين لسؤالهم عن مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة بالمركز الطبى.

وفى سياق اخر خلال جولته الموسعة لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك ، تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم، منطقة الشوادر بحظائر جنوب بورسعيد ، وذلك بعد أن تفقد محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد لمتابعة التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك ، رافقه خلالها أحمد زغلف رئيس حى الجنوب .

والتقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين وحرص على سؤالهم عن الخدمات المقدمة بمنطقة الشوادر جنوب بورسعيد، وناشد المحافظ المواطنين اقتناء الماشية وذبح الأضاحى فى منطقة الشوادر بحظائر جنوب بورسعيد ،حيث توفر أسعارا مناسبة للمواطنين و تقدم خدمة متميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة .

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