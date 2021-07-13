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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اثيوبيا.. قوات تيجراي علي أعتاب أمهرة وانسحاب جيش ابي أحمد من الإقليم

اثيوبيا
اثيوبيا

توغلت قوات تحرير تيجراي الإثيوبية في عمق أراضي اثيوبيا لتصل بالقرب من إقليم أمهرة، اليوم الثلاثاء، وهو ما دفع قادتها، الموالين لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد،  إلى حث الميليشيات المحلية على تسليح أنفسهم والتعبئة.

 

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وأثار تقدم قوات تيجراي ورد أمهرة المخاوف بشأن إمكانية اتساع نطاق الصراع الذي أدى إلى تفاقم الانقسامات العرقية والسياسية في إثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

 

وكشف بيان صادر عن الحركة الوطنية لأمهرة، وهي حزب سياسي إقليمي، عن القيام باستعدادات سريعة للتعبئة على الجبهات.

 

وتأتي الأشتباكات الجديدة بعد تعهد الحزب الحاكم في المنطقة، " جبهة تحرير شعب تيجراي"، باستعادة جميع الأراضي الواقعة داخل حدود تيجراي التي فقدها في الصراع الذي اندلع بين جبهة تحرير شعب تيجراي والقوات الفيدرالية الإثيوبية.

 

وتدور الحرب بين قوات تيجراي، ضد قوات أبي أحمد وحلفائه من أمهرة و إريتريا، ويعتمد أكثر من 4 ملايين شخص بالأقليم على المساعدات الغذائية الطارئة، ونزح ما يقرب من 2 مليون شخص من إقليم  تيجراي والمناطق المجاورة منذ بدء الصراع.

 

وبسبب جرائم الحرب، رفض المانحون دعم ميزانية حكومة أبي أحمد مع تصاعد تقارير عن عمليات قتل جماعي للمدنيين واغتصاب جماعي.

 

تصريحات المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي

 

وقال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، جيتاشيو رضا، لرويترز،  أمس الإثنين، إن قوات تيجراي تسيطر على بلدة كوريم الواقعة على بعد 170 كيلومترًا (105 أميال) جنوب ميكيلي، وتسعى للسيطرة على بلدة ألاماتا الرئيسية، على بعد 20 كيلومترًا جنوبًا.

 

وقال ساكن سابق في كوريم يعيش الآن في العاصمة أديس أبابا لرويترز إن أحد أفراد الأسرة الفارين من منزلهم وصل إلى منطقة بها خدمة خلوية وأكد القتال.

 

ولم يعلق المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنت أدان على من كان يسيطر على المدينة لكنه قال في رسالة نصية "أعلنا وقف إطلاق النار" في إشارة إلى وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية بعد انسحاب قواتها من ميكيلي. ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وقف إطلاق النار بأنه "مزحة".

 

وأضافت رويترز أن متحدثا باسم رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد ورئيس فرقة العمل الحكومية بشأن تيجراي لم يردا على طلبات للتعليق.

 

وقال جيتاتشو، المتحدث باسم جبهة تحرير يبل الشعبية لتحرير تيجراي ، إن الجماعة تريد استعادة حدودها قبل الحرب وفتح خطوط النقل للسماح للأشخاص والمساعدات الإنسانية بالتحرك.

 

اندلع الصراع في تيجراي قبل ثمانية أشهر بين قوات الحكومة المركزية بقيادة رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد والحزب الحاكم في الإقليم، جبهة تحرير شعب تيجراي. وأعلنت الحكومة النصر بعد ثلاثة أسابيع عندما استولت على العاصمة الإقليمية ميكيلي، لكن جبهة تحرير شعب تيجراي استمرت في القتال.


وفي 28 يونيو، استعادت جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة على ميكيلي وتسيطر الآن على معظم تيجراي. لكن منطقة أمهرة المجاورة تطالب أيضًا ببعض الأجزاء في الغرب والجنوب، والتي أرسلت مقاتلين إلى المناطق المتنازع عليها.

اثيوبيا تيجراي قوات آبي أحمد أمهرة جبهة تحرير شعب تيجراي أديس أبابا

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