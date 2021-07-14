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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

5 حيل لأنقاص الوزن وحرق الدهون جربيها بنفسك

صدى البلد

أعشاب وتوابل عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى لمساعدتك في اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة وتناول الطعام الصحي، ونقدم إليك أبرز الأعشاب التى تساعد على تقليل الدهون ، وتعزيز عملية الهضم  إليك أبرزها وفقا لموقع بولدسكاى الهندى.

 

1. الكركم


الكركم هو أحد أشهر الأعشاب المعززة للمناعة والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وهو فعال للغاية لحرق الدهون بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تسمى الكركمين ، والتي تساعد في تعزيز معدل التمثيل الغذائي في الجسم ، فقط عن طريق رفع حرارة الجسم. لذلك ، استهلك الكركم ببساطة عن طريق إضافته إلى الحساء أو الكاري.

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2. القرفة


تساعد القرفة  في تحفيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن في الجسم ، مما يساعد أيضًا في التخلص من دهون البطن. يمكن أن تحافظ هذه العشبة على مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. كما أنه يساعدك على البقاء مشبعًا لفترة أطول من الوقت يمكنك استخدامه في الشاي أو تحضير الطعام أو يمكنك إضافته إلى الجبن والزبادي وما إلى ذلك.

 

3. الكمون


يعد شرب ماء الكمون من أفضل الطرق لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن . انقعي ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون في الماء طوال الليل ، واغلي البذور في الصباح وصفيها لإزالة البذور وعصر نصف ليمونة في هذا وتناوليه على معدة فارغة كل صباح لمدة أسبوعين لفقدان الوزن بسرعة.


4. الزنجبيل


يساعد ماء الزنجبيل الممزوج بعصير الليمون على التخلص من السموم وتنظيف الجسم وإنقاص الوزن  و للوقاية من ارتفاع مستويات السكر في الدم ، خاصة بعد تناول وجبة غنية بالسعرات الحرارية. علاوة على ذلك ، يمكن أن يعزز التمثيل الغذائي عن طريق إنتاج المزيد من الحرارة في الجسم.

 

5. الثوم


الثوم مفيد بشكل لا يصدق لصحتك العامة. إذا كنت تفكر في فقدان الوزن ، يمكن أن يساعدك الثوم على الخروج. يمكن أن يساعد في زيادة فقدان الدهون ، وزيادة سرعة التمثيل الغذائي الخاص بك وقمع الشهية.

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