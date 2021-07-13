بعد أزمة الفنان تامر عبد المنعم ..كيف تتعافى من أمراض القلب بسرعة؟

تعرض الفنان تامر عبد المنعم مؤخرا لأزمة فى القلب أدت لدخوله المستشفى وإجراء عملية قسطرة ولكن سرعان ما تعافى وأكد عودته للعمل قريبا .. فكيف يتعافي مريض القلب بسرعة؟

وذكر موقع “familydoctor” أن برنامج إعادة تأهيل القلب يبدأ عندما يكون المريض في المستشفى ويساعد في تحسن حالته بسرعة هذا الى جانب صحته العامة.

وإليكم مجموعة من النصائح التى تساعد على التعافي من أمراض القلب بسرعة:

نوع مرض القلب

تأكد من فهمك لنوع مرض القلب الذي تعاني منه وسيخبرك طبيبك بعوامل الخطر وكيفية المساعدة في منع الضرر المستقبلي لقلبك. بعد ذلك ، اتبع النصائح أدناه لنمط حياة صحي:

توقف عن التدخين

يعد استخدام التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب ويضر بجدران الأوعية الدموية كما يمكن أن يسبب جلطات دموية قد تؤدي إلى نوبات قلبية والنيكوتين يرفع ضغط الدم.

اطلب من الطبيب أن يساعدك في وضع خطة للإقلاع عن التدخين و حاول تجنب التدخين السلبي. يمكنك استنشاق دخان سيجارة مشتعلة أو عندما يزفر شخص آخر دخانًا.



تحكم في ضغط الدم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الضغط على القلب والأوعية الدموية ومن طرق إدارة ضغط الدم ممارسة الرياضة ، والحفاظ على نظام غذائي منخفض الملح ، وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن وقد يصف طبيبك أيضًا أدوية للمساعدة في التحكم في ضغط الدم .



تحكم في مستويات الكوليسترول

هناك نوعان من الكوليسترول، البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL) "جيدة" بالنسبة لك وتعتبر البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) "ضارة" .

زيادة نسبة الكوليسترول "الضار" في الدم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وإذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية، فسيصف لك طبيبك أدوية للمساعدة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

يجب عليك أيضًا اتباع نظام غذائي صحي للقلب والبدء في برنامج للتمارين الرياضية.



تحقق من مرض السكري

مرض السكري هو مرض له علاقة بمستويات هرمون الأنسولين. يمكن أن تكون مصابًا بداء السكري من النوع الأول إذا لم ينتج جسمك أي أنسولين يمكن أن تكون مصابًا بداء السكري من النوع 2 إذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يستخدمه بشكل صحيح. تزيد الإصابة بمرض السكري من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. تحدث إلى طبيبك حول إجراء فحص لمرض السكري. إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فيمكنهم مساعدتك في وضع خطة لإدارة حالتك.



ممارسة الرياضة

يمكن لممارسة التمارين الهوائية المنتظمة أن تجعل قلبك أقوى. تشمل الأمثلة المشي والركض والجري وركوب الدراجات والسباحة. تساعد التمارين قلبك على ضخ الدم وتوصيل الأكسجين لجسمك. لخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم. كما أنه يساعد في تخفيف التوتر. يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي على إنقاص الوزن. زيادة الوزن عامل خطر للإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يساعد فقدان 10٪ فقط من وزن الجسم في تقليل المخاطر. تحدث إلى طبيبك قبل البدء أو إعادة التمرين بعد الإصابة بنوبة قلبية. يمكنهم مراقبة نشاطك وإبقائك على المسار الصحيح.



تناول نظام غذائي صحي للقلب

يؤثر الطعام الذي تتناوله على تدفق الدم ويمكن أن يتسبب النظام الغذائي الغني بالدهون "السيئة" والدهون المشبعة والمتحولة في تراكم الترسبات في الشرايين ويبطئ البلاك أو يمنع تدفق الدم إلى القلب.

بمرور الوقت ، يمكن أن يسد الشرايين ويمكن أن يتسبب في نوبة قلبية أو قصور في القلب واحرص على اضافة الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون المشبعة لنظامك الغذائي.

تناول المزيد من الفواكه والخضراوات وقلل من تناول اللحوم الحمراء والمزيد من اللحوم والأسماك البيضاء واستهلك القليل من منتجات الألبان عالية الدسم وقلل من الملح (الصوديوم) والسكر وتجنب الأطعمة المقلية والمعالجة.



تحكم في مستوى التوتر

يمكن أن تكون النوبات القلبية مخيفة ومزعجة لذلك اطلب من طبيبك النصيحة حول كيفية التعامل مع مشاعرك وانفعالاتك حيث يمكن أن يزيد الاكتئاب والتوتر من خطر الإصابة بأمراض القلب.