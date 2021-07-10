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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عدم انتظام ضربات القلب مشكلة خطيرة جدا تهدد الحياة.. اكتشف أسباب الإصابة به وأنواعه.. والفرق بين طرق علاجه الـ 5

القلب
القلب

الرجفان الأذيني اشهر أنواع مرض عدم انتظام ضربات القلب

5 طرق لعلاج عدم انتظام ضربات القلب أبرزها القسطرة

من الممكن أن يتعرض أى شخص للإصابة بـ عدم انتظام ضربات القلب ولكنه أكثر شيوعًا عند كبار السن، ويزيد شرب الكحول بكثرة أو زيادة الوزن تلف أنسجة القلب بسبب مرض، على سبيل المثال ، إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية أو كنت تعاني من قصور في القلب من احتمالية إصابتك بالرجفان الأذيني  احد انواع مرض عدم انتظام ضربات القلب .

ووفقا لما جاء فى موقع “ nhs” يمكن لمعظم الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب أن يعيشوا حياة طبيعية إذا تم تشخيصه بشكل صحيح.

لذا لابد من معرفة الأنواع الرئيسية لمرض عدم انتظام ضربات القلب للتمكن من التشخيص والعلاج الصحيح:

الرجفان الأذيني (AF) : هذا هو النوع الأكثر شيوعًا وفيه ينبض القلب بشكل غير منتظم وأسرع من الطبيعي.
تسرع القلب فوق البطيني: نوبات من تسارع ضربات القلب بشكل غير طبيعي أثناء الراحة
بطء القلب: ينبض القلب بشكل أبطأ من المعتاد
كتلة القلب: ينبض القلب بشكل أبطأ من المعتاد ويمكن أن يؤدي إلى هبوط و انهيار الانسان 
الرجفان البطيني: إيقاع نادر وسريع وغير منظم لضربات القلب يؤدي بسرعة إلى فقدان الوعي والموت المفاجئ إذا لم يتم علاجه بسرعة

الرجفان الأذيني هو سبب شائع للسكتة الدماغية وتعني الإصابة بالرجفان الأذيني أن خطر إصابتك بسكتة دماغية أعلى بخمس مرات من الشخص الذي يكون نظم قلبه طبيعيًا.

تصيب بعض أنواع عدم انتظام ضربات القلب الأشخاص المصابين بأمراض قلبية حادة ، ويمكن أن تسبب الموت القلبي المفاجئ، و يقتل 100000 شخص في المملكة المتحدة كل عام، ويمكن تقليل هذه الوفيات إذا تم تشخيص عدم انتظام ضربات القلب في مرحلة مبكرة.

المسببات الشائعة لعدم انتظام ضربات القلب هي الأمراض الفيروسية ، والكحول ، والتبغ ، والتغيرات في الوضع ، والتمارين الرياضية ، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين ، وبعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة ، والمخدرات.


يتم اختيار طريقة علاج عدم انتظام ضربات القلب على ما حسب حالة ضربات القلب سريعة أو بطيئة  ويجب معالجة أي أسباب كامنة لاضطراب نظم القلب مثل قصور القلب، ونعرض لكم طرق علاج عدم انتظام ضربات القلب .

 

 

الدواء: يستخدم لوقف أو منع عدم انتظام ضربات القلب أو السيطرة على معدل عدم خفقان و ضربات القلب

منظم ضربات القلب:  جهاز صغير يحتوي على بطاريته الخاصة التي يتم زرعها في صدرك تحت التخدير الموضعي ؛ ينتج إشارات كهربائية للقيام بعمل منظم ضربات القلب الطبيعي في قلبك لمساعدته على النبض بمعدل طبيعي

مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة: جهاز مشابه لمنظم ضربات القلب يراقب إيقاع القلب ويعيد نبض القلب إلى إيقاع طبيعي كلما كانت هناك حاجة له.

تقويم نظم القلب: يستخدم الكهرباء لصدمة القلب وإعادته إلى إيقاع طبيعي أثناء تخديرك .

القسطرة : تستخدم لعلاج الثقب الذي يدمر الأنسجة المريضة في القلب والتي تسبب اضطراب نظم القلب تحت التخدير الموضعي أو العام 

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