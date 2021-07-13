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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قداسة البابا يطيب جسد القديس الأنبا بيشوي

قداسة البابا يطيب
قداسة البابا يطيب جسد القديس الأنبا بيشوي

طيب قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، جسد القديس الأنبا بيشوي في ديره بوادي النطرون بمشاركة ٤ من الآباء الأساقفة رؤساء الأديرة وعدد من الرهباومجمع رهبان الدير.

وشارك قداسته نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان، والأنبا إيسوذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء البراموس، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة.

ويأتي التطييب بمناسبة عيد نياحة الأنبا بيشوي الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد غدٍ الخميس الموافق ٨ أبيب.

البابا تواضروس الثاني الأنبا بيشوى وادي النطرون الكنيسة

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