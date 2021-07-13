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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنتهاء تصوير فيلم "ليلة العيد" ..تفاصيل

صدى البلد

انتهى صناع فيلم ليله العيد من تصوير آخر مشاهد العمل خلال الأيام الماضية، للالتحاق بموسم عي الأضحى، والعمل يناقش قضايا المرأة في المجتمع.


فيلم ليله العيد تأليف أحمد عبد الله، وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.
 

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وكانت يسرا قالت فى تصريح لـ “صدى البلد” : أن تصوير فيلم “ليلة العيد” توقف بسبب اصابتى بفيروس كورونا وانشغالى فى تصوير مسلسلى الأخير “حرب أهلية”، فضلا عن انشغال المخرج سامح عبد العزيز فى تصوير فيلمه «تماسيح النيل».

وأضافت، العمل يقدم فكرة جديدة ومختلفة واتمنى ان ينال اعجاب الجمهور خاصة انه مليئ بالتشويق والاثارة ويشارك فى البطولة كل من سيد رجب وعبير صبرى وتاليف احمد عبد الله واخراج سامح عبد العزيز.

 

يسرا اللوزي احمد خالد صالح سامح عبد العزيز المخرج سامح عبد العزيز هنادي مهنا

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