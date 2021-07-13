أحمد فهمى يشارك جمهوره يـ صورة من العرض الخاص لـ العارف| شاهد

نشر الفنان احمد فهمى صورة له من العرض الخاص لـ فيلمة الجديد “ العارف ” وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وعلق أحمد فهمى، قائلا: «من العرض الخاص لفيلم #العارف.. حالياً بجميع دور العرض يا رب يعجبكم».

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

تم تصوير الفيلم بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم الفنان أحمد فهمي خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".