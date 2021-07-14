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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالة نشاط سينمائى لـ أحمد عز..يحتفل بـعرض العارف وينتهى من الجريمة ويستعد لـ صقر وكناريا

أحمد عز
أحمد عز

حالة من النشاط السينمائى يعيشها الفنان أحمد عز خلال هذا العام ، حيث احتفل بعرض فيلمه العارف خلال الساعات الماضية . 

فيلم " العارف" يشارك فى بطولته بجانب  أحمد عز كل من  أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

فيلم " العارف" للفنان أحمد عز  من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

وعبر أحمد عز عن سعادته الكبيرة بعرض فيلم "العارف" في السينمات، وقال في تصريحات لـ"صدى البلد" إن الفيلم يتناول حروب الجيل الرابع، وهذا الأمر مهم جدا حاليا.

وأكد أحمد عز  أن فيروس كورونا اثر على الفيلم وعطل تصويره فترة، وأوضح انهم توقفوا ايضا للسفر خارج مصر لتصوير بعض المشاهد وكان يستلزم هذا فتح المطارات، وتمنى ان ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

أقامت الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، عرضًا خاصًا لفيلم العارف   بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من  غدٍا الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائي.

3 أفلام جديدة : 

وعلى الصعيد الأخر يستعد الفنان أحمد عز لتصوير فيلمه كيرة والجن ، والذى كان قد بدا تصويره العام الماضى  ، ويشارك فى بطولته كريم عبد العزيز .

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

كما إنتهى احمد عز خلال الساعات الماضية من تصوير فيلمه الاخير الجريمة ،ويشارك فى بطولته كل من منة شلبي  وسيد رجب تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

كما يستعد أحمد عز لتصوير دوره ضمن احداث فيلم صقر وكناريا ، حيث من المتوقع ان يشارك فى بطولته كل من ماجد الكدوانى ونيللى كريم .

احمد عز صقر وكناريا الجريمة الفنان احمد عز العارف

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