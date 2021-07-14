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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شبعت فن.. صفية العمري: ولادي هما عيني وقلبي وأشعر بالوحدة لهذا السبب

صفية العمري
صفية العمري

أكدت  الفنانة صفية العمري، أنها لا تشعر بالوحدة بابتعادها عن الساحة الفنية،  قائلة: "وحدتي أن أكون بعيدة بعض الشيء عن أولادي .. ده الشيء الوحيد اللي ممكن يحسسني بالوحدة ". 


وأضافت صفية العمري في لقاء  خلال  ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلة :"بالنسبة للفن أنا بقول " شبعت فن “ مثلت كل الأدوار إيه اللي ممكن أقدمه بعد كده ؟”.


وقالت صفية العمري، أنا جدة دلوقتي  وعندي ابن اتجوز وعنده  طفلين،  ونجلي الثاني لم يتزوج حتى الآن  وعايشين في أمريكا “، مضيفة:” ظروف معينة   أدت إلى تواجد أبنائي في أمريكا عشان يتعلموا كويس وانا وقتها كنت مشغولة بعملي وكان لازم   يتعلموا   كويس ووديتهم من ايام المدرسة لمدارس " داخلي " .

 

وتابعت صفية العمري:"  أبنائي هما  عيني وقلبي  واحد منهم عيني والتاني قلبي وماحدش يقدر يعيش من غيرهم بعيش بيهم وبموت فيهم وبحيا  بيهم ".


وحول مشاعر تكريمها في مهرجان  الإسماعيلية 

 

قالت صفية العمري، : " شعور جميل جداً ومن ضمن تكريمات كثيرة حصلت عليها في مسيرتي الفنية ولكن هذا تكريم خاص  لان الفيلم القصير اللي شاركت له كان له طابع خاص لانه فيلم قصير وفكرة جديدة  ".

صفية العمرى لميس الحديدي العمري اخبار التوك شو الفن

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