ظهور صور تجسسيه لـ أودي Q6 ايه ترون الكروس الكهربائية

أعلنت شركة اودى الألمانية ، عن موعد طرح السيارة الجديدة الكروس اوفر الكهربائي والمعروف بـ Q6 ايه ترون ، والذى سيكون في منتصف عام 2022 .

ولكن لم تخفى Q6 ايه ترون عن جواسيس السيارات ، حيث لقط العديد منهم صور جديدة لها ليكشفوا العديد من المعلومات عنها ، فالسيارة الاختبارية التى شاهدوها ، كانت مموها بالكامل ، ولكن هذا لم يمنعهم من الكشف عنها .

وتظهر السيارة أودى Q6 ايه ترون ، بمصابيح أمامية نحيلة وشبكة مغلقة بالكامل ، و مدخل سداسي الشكل للتهوية ، بالإضافة الى الزجاج الأمامي الذي يتدفق إلى سقف مائل ، و هيكل الكروس الجديد الرشيق وخط الحزام الصاعد ، ويستمر التصميم المتعرج للخلف حيث يحتوي النموذج على اكصدام دائري وباب خلفي ، و نافذة خلفية زاويّة، ومصابيح خلفية نحيلة تبدو متّصلة بشريط رفيع.

ولم يتمكن المصورون من تصوير المقصورة الداخلية، لكن النموذج قد يأخذ بعض الإشارات من Q4 ايه ترون، لذا من المتوقع أن تحتوي على مجموعة أدوات رقمية مقاس 10.25 بوصة ونظام معلومات ترفيهي مقاس 10.1 أو 11.6 بوصة.

وصرحت أودي بأن السيارة الجديدة ستعمل على منصة PPE المطورة ، وانها تشبه بشكل عام بنية MEB حيث سيكون هناك متغيرات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، ومع ذلك، ستكون منصة PPE أكثر تقدمًا ولديها نظام كهربائي بقوة 800 فولت بالإضافة إلى قدرة شحن تصل إلى 350 كيلو وات.

و تحتوي السيارة أودى Q6 ايه ترون على حزمة بطارية تبلغ 100 كيلو واط في الساعة تقريبًا بالإضافة إلى مجموعة نقل الحركة ثنائية المحرك التي أنتجت قوة مشتركة تبلغ 469 حصانًا وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر. ومع ذلك، ألمحت أودي أنه يمكن توقع مجموعة متنوعة من المتغيرات من شأنها تسارع السيارة من 0-100 كم / الساعة بأقل من سبع ثوان وحتي أقل من أربع ثوانٍ.