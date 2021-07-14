مريم يتيمة الأم فقدت والدتها منذ شهور وأهان الكمساري والدها وأصيبت بحالة نفسية

ظنت مريم أنها ستخرج للتنزه وزيارة جدتها، خاصة عقب وفاة والدتها منذ عدة أشهر .. استقلت مريم القطار مع والدها فرحة بزيارة جدتها لوالدتها بقريتها التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

استقلت مريم بصحبة والدها القطار من القاهرة ليفاجأ والدها بالكمسارى يطلب منه التذكرة فقام بإعطائه تذكرة انتهت بمركز منوف ويريد منه ثمن تذكرة أخرى، بالإضافة إلي الغرامة.

ردّ الوالد محمد رشاد بأنه لا يملك حق الغرامة وطلب من الكمسارى بالنزول في أول محطة إلا أن الكمسارى ومساعده تنمرا عليه وصفعه بالقلم علي وجهه.

أصيبت مريم بحالة من الانهيار والصريخ والبكاء حزنًا علي والدها الذي أهانه الكمسارى حابسًا دموعه بعد إهانته وضربه أمام نجلته الصغيرة.

نهض الجميع من مكانهم علي صراخ الطفلة ليطالبوا الكمسارى بدفع الغرامة بدلاً من والد الطفلة للحفاظ علي نفسيتها إلا أن الكمسارى تعنت وقرر النزول مع الراكب لتحرير محضر له.

قلة حيلة ..

قلة حيلة.. هكذا كان موقف الأب الذي أراد طمأنة طفلته اليتيمة التي فقدت والدتها وأصبح الأب أبًا وأمًا وسندا لثلاثة بنات صغار.



وفي أول تصريحاته قال محمد رشاد صاحب واقعة قطار منوف، أنه كان في زيارة لزوجه والدته في الحامول واستقل قطار منوف قادما من القاهرة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه أرمل وأب لثلاث فتيات ومقيم في القاهرة وكان قادما لزيارة حماته بصحبة نجلته.

وأكد قائلا "أنا اتهانت جامد من الكمسارى واعتدى عليا بالضرب والبنت قعدت تصرخ وحالتها النفسية وحشة", موضحا أن الجميع عرض علي الكمسارى دفع ثمن الغرامة ولكنه رفض وصمم علي عمل محضر.

وتابع أنه أب لثلاث بنات ويعمل في القاهرة، حيث بدأ صوته متخوفا مما حدث.

وكان قد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرة داخل قطار منوف بين كمساري وأحد الركاب لمطالبته بدفع الغرامة لعدم وجود تذكرة معه، في واقعة جديدة من الوقائع اليومية التي تثير الجدل وتتحول إلى قضية رأي عام، والتي تأتي في كثير من الأحيان من هيئة السكة الحديد.

وحاول الركاب الآخرون وإحدى السيدات دفع الغرامة لـ كمساري السكة الحديد، حيث إن الراكب مصطحب طفلته معه ولا يملك ثمن التذكرة أو الغرامة.

مشاجرة بين كمسري وراكب بقطار منوف

ونشبت المشاجرة داخل قطار منوف في محطة الحامول حتى وصل القطار إلى محطة شنوان.



وأوضحت مصورة الفيديو هناء زكي المحامية، أن كمسري القطار طلب من الرجل تذكرته فأخبره أنه لا يوجد معه فطلب منه الغرامة إلا أنه نشبت مشادة بينهم فقام الكمسرى بصفع الرجل على وجهه بالقلم وسط بكاء وانهيار طفلته التي كان يصطحبها معه.

وأضافت مصورة الفيديو، أنها حاولت مع آخرين أن تدفع ثمن الغرامة إلا أن الكمسري رفض مصمما علي إجراء مشكلة مع الراكب، رغم أنه لم ير أي تذكرة في القطار، موضحة أن الطفلة كانت في حالة انهيار تام.

وأكدت أنه تم إنزال الراكب مع الكمسرى من القطار واستكمل القطار طريقه، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية من وزير النقل ضد الكمسري لتعديه علي أحد المواطنين.

أول رد من النقل بشأن واقعة كمسري قطار منوف

استدعت هيئة السكة الحديد كمسري قطار خط «منوف - القاهرة»، للتحقيق معه فيما نسب إلية في واقعة ضرب مواطن بـ«القلم»، داخل القطار، بسبب رفضه دفع غرامة ركوب القطار بدون تذكرة.

وقالت مصادر بالهيئة ، أن المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس الهيئة، طالب باستدعاء الكمسري للتحقيق مع فى والواقعة ومعرفة ملابساتها، موضحًا أن وزير النقل أصدر تعليمات مشددة في هذا الشأن ولن يسمح بإهانة أي مواطن، وأكد أن أي مخطئ سيعاقب بجزاء شديد.

وأشارت أن رئيس الهيئة أصدر تعليمات مشددة على مشرفي القطارات والكمسارية بالتعامل مع المواطنين بالقانون وليس الإهانة والتهجم عليهم.